清明連假雨下到發紅　2鋒面接力連4天全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面影響，中部以北有明顯雨勢，午後南部地區降雨也會增加。未來一周還有2波鋒面影響，清明連假期間全台有雨，且中部以北有較大雨勢，期間要慎防劇烈天氣。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天起共有3波鋒面接續影響，清明連假的鋒面結構較完整，有較大雨勢機率。目前鋒面系統已經影響台灣，中部以北雲量較多，且對流雲系發展旺盛，苗栗以南、澎湖有明顯降水回波。

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葉致均指出，今天鋒面逐漸南壓，上半天中部以北有斷斷續續降雨，且有較大雨勢，下半天南部及花東降雨較明顯，北部趨緩，入夜鋒面遠離，各地降雨明顯減少，花東仍有零星降雨，溫度方面，今天北部明顯轉涼，不到20度，其他地區也略為降溫，南部及花東高溫則仍有30度。

他表示，今晚鋒面逐漸遠離，有微弱東北季風影響，明天高壓逐漸東移出海，轉為東風環境，華南又有另一道鋒面建立，周五發展接近台灣，周六、下周日逐漸通過。下周一、周二又有下一波鋒面建立，天氣仍不穩定。

他指出，明天鋒面遠離，水氣仍多，山區降雨明顯，其他地區也有零星雨勢。周五中部以北斷斷續續有降雨，台東為零星短暫降雨，山區也有午後降雨。周六降雨最劇烈，全台有雨，中部以北有局部大雨機率，下周日鋒面遠離，各地水氣仍多。

溫度方面，葉致均表示，今天東北季風影響，北部整天高溫約20度，其他地區略為下降，感受仍舒適，晚間各地轉涼，中部以北、宜蘭低溫17至18度，其他地區20至21度。明天東北季風減弱，北台灣溫度明顯回升，周五各地高溫回到28至32度，周六受鋒面影響，又會降溫。

另外，他指出，周五、周六馬祖有低雲或霧影響能見度，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）