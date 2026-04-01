劉櫂豪七度戰台東縣長？莊瑞雄：太多考量因素　會再跟他聊一聊

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

年底縣市首長大選將至，台東縣長部分，民進黨早早確定徵召綠委陳瑩，國民黨則推派議長吳秀華。但如今選情卻出現變數，遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪有意再次參選。由於劉櫂豪在被開除黨籍前，為英系人馬，有媒體報導指出，民進黨秘書長徐國勇3月30日至台東主持場不公開內部會議，會後也傳出私下與劉櫂豪接觸。對此，身為選對會成員、隸屬英系的民進黨團幹事長莊瑞雄今（1日）表示，有太多考量因素，會再跟他聊一聊。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜今（1日）召開輿情回應記者會。針對被民進黨開除黨籍的劉櫂豪可能七度挑戰台東縣長，隸屬英系的莊瑞雄表示，「選舉其實倒也不是一定要把它當成一輩子的志業，選舉常常只是一時」，民進黨也期待劉櫂豪過去長期在民進黨裡面的努力，跟我們其實都是非常好的朋友，過去在台東也長期經營服務，累積非常多能量，也因此上次才脫黨參選。

莊瑞雄說，後來也都希望結合更多志同道合的同志一起打拚，如台東比較艱困的地方，民進黨必須再加油，但台東人也很期待，如何來翻轉做改變，在現狀之下達到更好。不管是當4年還是8年的，每一位縣長多多少少會有些建樹。

莊瑞雄指出，很多人會受到喜愛，（這次縣長選舉）總是新的一局開始，大家希望有更好局面出來，帶給台東更好希望。如果劉櫂豪出來參選，變成多方角逐，對民進黨來講，力量當然會有所分散。

莊瑞雄認為，劉櫂豪現在出來走一走、看一看，回應地方對他的期待，或展現其個人意志，但還沒有到真正攤牌的時候，「有時候他表達個人企圖心是好事，畢竟他是政治人物」，但會不會參選的決定，他也必須考量會不會給好多朋友帶來困難，或參選目的，是不是個人勇往直前就可以輕易達到，「太多考量因素，我們再跟他聊一聊，大家跟他談一談，在黨內我們無所不談」。

至於「卡神」楊蕙如批評，若民進黨提名立委沈伯洋參選台北市長，綠營真的會2026大陣亡，甚至2028都岌岌可危。莊瑞雄表示，「撲馬這隻馬今天就先休息一下」，他其實在台北享有高人氣，得到很多年輕朋友的厚愛，上次台北市長選舉民進黨是7月13日提名，現在是4月第一天，稍安勿躁，「哪怕最後是撲馬登場，我相信他會是一隻非常勇猛的馬」，會在台北市打出很好的成績。