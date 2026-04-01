柯文哲哽咽沒傭人「陳佩琪跪著擦地板」　她曝年收：會不會是興趣？

▲柯文哲最後答辯。（圖／翻攝YouTube／臺北地院刑事科）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，遭判刑17年、褫奪公權6年。台北地院昨（31日）公開庭審影片，其中有一段發言，是柯文哲強調自己是節儉的人，有一天看到愛妻陳佩琪跪在地上擦地板，讓他不禁哽咽，「我們家沒有傭人」。對此，基進黨議員參選人吳欣岱表示，這只證明柯文哲沒有想花錢減輕老婆負擔吧？而且陳佩琪年收入三、四百萬，有錢請卻不請，要跪在地上擦地板，有沒有可能只是因為打掃是她的興趣？

柯文哲在法庭上陳述，「我是一個很節儉的人，我當台北市長的時候，有一天晚回家，晚上10點，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板」。講到這裡，柯文哲語帶哽咽，緊接清了一下喉嚨，才顫抖地用哭腔說「我們家沒有傭人」。

對此，吳欣岱表示，看到柯文哲說，自己當市長時，市長夫人、年收四百萬的女醫師陳佩琪還要跪在地上擦地，藉以說明自己很節儉，不會貪汙，實在是覺得看了很厭倦。

吳欣岱坦言，說真的，讓自己的老婆跪在地上擦地板，只證明沒有想要花錢減輕自己老婆的負擔而已，不代表不愛錢啊。而且陳佩琪不是年收入三、四百萬嗎？有錢請卻不請，要跪在地上擦地板，有沒有可能只是因為打掃是她的興趣？

吳欣岱透露，她在診間看過多少開賓士、戴名錶的人，卻連兩三百塊的掛號費都不想給。一個人對自己生活花費的選擇，本來就不等於他的價值觀，更不等於他在面對利益誘惑時的自制力。有一些自卑心態的人，分不清價格和價值的差別，誤以為有上億的房子就代表生活富有，有台大的學歷就代表充滿智慧，這種人就很容易這樣啊。