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從競賽到畢展開花結果　屏東萬丹紅豆酪梨躍上餐飲舞台

▲萬丹鄉農會舉辦酪梨紅豆創意料理。（圖／資料照）

▲萬丹鄉農會舉辦酪梨紅豆創意料理。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

一場料理競賽結緣，讓創意與在地農產開花結果。高雄餐飲大學學生畢業前夕再攜手萬丹農會，以紅豆與酪梨入菜，透過成果展展現學習成果，也為地方農特產品行銷注入新活力，譜出一段溫馨產學合作故事。

▲萬丹鄉農會舉辦酪梨紅豆創意料理。（圖／資料照）

高雄市餐飲大學餐飲系四年級學生戴以琳與泰國籍學生Sanhy（中文名洋桑蒂），耳聞該校學生參加過屏東縣萬丹鄉農會舉辦的「酪梨紅豆暨創意料理節」活動，發揮很大創意，這次在畢業前夕舉辦成果展，主動連絡該農會，想以萬丹紅豆與酪梨為主角，發揮創意展現該農特品特色。

為支持她們兩人創意，萬丹鄉農會二話不說，除了提供紅豆、酪梨等食材外，並贊助6000元經費。農會表示，這不僅是對學生努力的肯定，也是推動在地農產品行銷的好機會，期盼透過創意料理，讓更多人認識萬丹特色。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈指出，112年首度舉辦酪梨紅豆節活動，結合創意料理競賽，吸引許多年輕學子參與，賞初的發想，逐漸發酵、開花結果。

他進一步表示，在地農特產品雖具特色與品質，但行銷力道仍有提升空間，透過與餐飲學校合作，不僅能激發創意，也能以不同形式推廣農產。尤其本次參與學生中有外籍生，未來若回到母國發展，將有機會把萬丹紅豆與酪梨推向國際，拓展海外市場。

此外，考量學生經費有限，除農會提供補助外，縣議員洪宗麒等地方人士得知後也響應支持，加碼捐助食材經費，總金額預計超過2萬元，讓學生能無後顧之憂專心創作。

張枝烈強調，農產品推廣未必需要龐大資源，關鍵在於創意與思維，只要善用機會，就能以小成本創造最大效益，同時串聯不同領域力量，為地方農業開創更多可能。

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