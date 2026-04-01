科威特機場遭無人機攻擊　發生大火

▲3月25日，在無人機攻擊燃油儲存設施之後，科威特國際機場冒出濃煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

科威特當局表示，國際機場遭到伊朗及其支持的武裝派別的無人機襲擊，現場發生大火。

半島電視台引述民航總局發言人拉吉（Abdullah Al-Rajhi）表示，遭攻擊的是機場油罐設施，緊急小組已抵達現場，目前造成的損失為物質財產損失，並無人員傷亡。

المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي: تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها



- استهدفت خزانات وقود تتبع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع



