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賴清德打造「非紅供應鏈」　國台辦：倚外謀獨！台灣產業拱手送人

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260401（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對總統賴清德指出台灣已融入美國主導的「非紅供應鏈」，大陸國台辦發言人張晗今（1）日回應，此舉不過是為實現其「倚外謀獨」圖謀而把台灣產業拱手送人。張晗強調，今年是「十五五」開局之年，大陸將超前布局未來產業，為兩岸產業合作開闢更廣闊空間，歡迎台胞台企共享中國式現代化機遇。

大陸國台辦今（1）日舉行每周三例行記者會，有媒體及，「賴清德近日稱，台灣已經融入美國主導的『非紅供應鏈』中，未來可以確保台灣的競爭優勢。島內輿論卻認為，台灣在晶片等領域應深度融入大陸機器人產業鏈，搶抓時代機遇。越來越多台灣民眾認識到，擁抱大陸是必選項，『反中抗中』只能被越甩越遠。對此有何評論？」

張晗指出，民進黨當局聲稱打造所謂「非紅供應鏈」，不過是為實現其「倚外謀獨」圖謀而把台灣產業拱手送人。兩岸經貿合作互惠互利，給台灣同胞帶來了實實在在的利益，越來越多的台灣同胞看到了兩岸融合發展帶來的便利與機遇。

張晗表示，今年是「十五五」開局之年。「十五五」期間，我們將推動科技創新和產業創新深度融合，在優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、超前布局未來產業上開創新局面，這必將為兩岸產業合作開闢更廣闊的空間，為台胞台企提供更多機遇。

張晗進一步表示，我們始終秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化的成果和機遇。

最後，張晗強調，我們也歡迎廣大台灣同胞參與大陸高質量發展，共同壯大中華民族經濟。任何企圖割裂兩岸經濟聯繫的行徑，最終損害的是台灣同胞的利益。

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