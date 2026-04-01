秀柯文哲騎U-BIKE照　律師喊：簡樸認真怎麼會是貪婪之人

▲柯文哲律師秀出柯文哲生活照，佐證他平日搭公車（左圖左）、騎腳踏車（左圖右），認真辦公（右圖）、生活簡樸。（圖／翻攝自臺北地院刑事科）

記者郭玗潔／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城等案，一審被判處17年、褫奪公權6年。台北地院也在3月31日公布法庭錄影，期間柯文哲律師秀出柯文哲搭公車、騎腳踏車、辦公的生活照，向法官喊話「這是柯文哲，一個生活簡樸且認真工作的人」，怎麼會成為檢察官眼中侵吞6千多萬的貪婪之人。剪輯影片放上網，也引發熱議論，有網友質疑「所以跟本案有什麼關係」。

律師陸正義針對柯文哲公益侵占和背信部分答辯，拿出柯文哲的照片主張，表示柯文哲擔任台北市長期間每天搭公車上班，卸任台北市長後，每天騎腳踏車通勤，任職台北市長期間，也每天努力辦公，「這是柯文哲，一個生活簡樸且認真工作的人，也是一般人眼中的柯文哲」、「但在檢察官眼中卻是為了侵吞公款、無所不用其極的人，檢察官的犯罪事實到底在哪裡」，並對檢方提出的犯罪事實作答辯。

不過影片剪輯上網，也有網友對於柯文哲的簡樸形象並不買單，紛紛表示「生活類VLOG」、「完全不理解關聯性在哪」、「所以跟本案有什麼關係」。

另外，陸正義也在記者會再次強調，沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，一個7點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞6千多萬的貪婪之人？這次起訴完全是檢察官偏見，完全預設柯文哲有罪，當檢察官帶著如此偏見啟動調查，後面的證據跟調查自然就是錯的，莫須有就是莫須有。