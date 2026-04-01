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社會 社會焦點 保障人權

保三查獲3千瓶私釀劣質米酒　獨門配方價格貴6倍...環境超簡陋

記者鄧木卿／台中報導

保三總隊第一大隊台中分隊日前獲報，指彰化縣溪洲鄉有人私釀米酒，警方趕抵現場發現，環境非常簡陋，正在分裝的59歲鐘姓女子鎮定說「都還沒賣出，你們就來了」。據了解，1瓶600cc的私酒售價150元，比紅標米酒25元貴上6倍，標榜的是內含獨門配方，但員警私下透露，「一點都不好聞，只想趕快離開現場」。

▲▼保三在溪洲查扣5千多瓶私釀米酒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼保三在溪洲查扣5千多瓶私釀米酒。（圖／民眾提供，下同）

國人在清明節期間因為祭祀或家族聚會，米酒用量也跟著增加，有不肖份子貪圖暴利，選在一間空屋，私自釀造米酒牟利。

保三會同彰化縣政府財政處前往稽查，現場環境非常簡陋，缺乏衛生規範，正在分裝的鐘女一臉鎮定，推說「剛開始做，就被你們抓了」，至於私釀多久？賣出多少？賣給誰？一概推說不知，查緝人員當場查扣私酒成品1712公升（約2853瓶）、半成品1650公升（約2,750瓶）及私釀製酒原料及設備各1批，​初估市值約百萬元。

▲▼保三在溪洲查扣5千多瓶私釀米酒。（圖／民眾提供，下同）

對於1瓶能賣150元，員警也大惑不解，現場聞起來並無特別香味，反而很刺鼻，私酒多以不明成分發酵，未經合法檢驗程序，飲用後可能對肝、腎功能造成嚴重損害，甚至引發中毒。

警方訊問後，將鐘女依違反菸酒管理法移由彰化縣政府財政處依法辦理裁處與扣押，至於有無涉及刑責，待釐清成份才能判定。

▲▼保三在溪洲查扣5千多瓶私釀米酒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼保三在溪洲查扣5千多瓶私釀米酒。（圖／民眾提供，下同）

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