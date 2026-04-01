當季尚青！台南高麗菜進校園　學童午餐每週都吃得到

▲台南市教育局推動「食在地、吃當季」，鼓勵學校午餐善用當令高麗菜入菜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園午餐營養品質並落實食農教育，台南市教育局持續推動「食在地、吃當季」政策，鼓勵各校善用當令在地蔬菜入菜，其中每年11月至翌年4月正值盛產期的高麗菜，因天氣較冷、生長條件穩定，能累積較多糖分，吃起來更顯脆甜，不僅價格實惠，也成為不少學校午餐菜單中的人氣食材。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有良好的農業生產條件，冬春之際正是高麗菜品質最佳、產量穩定的時節。市府推動學校午餐使用當令食材，除了能確保食材新鮮、營養價值高，也能實質支持在地農民，讓孩子從每天的午餐中認識家鄉土地與農業成果，進一步培養珍惜食物與資源的觀念，形成校園、農業與地方共好的正向循環。

教育局長鄭新輝指出，目前台南市學校午餐在地食材使用比例，已穩定達到20%以上，未來也將持續精進提升。教育局透過營養師專業規劃，把節氣與時令概念融入菜單設計，希望學生能隨著季節變化，吃到最合時、最適口的食材，也在飲食中自然建立對食農教育的理解。

教育局說明，高麗菜除口感清甜外，營養價值也相當高，富含膳食纖維與礦物質鉻，屬於低升糖指數食材，有助於促進腸道蠕動、維持消化順暢，也能延緩血糖上升；此外，高麗菜也含有維生素U，有助促進胃部新陳代謝、保護胃黏膜並協助修復，對正值成長階段的學童來說，是兼具美味與健康的優質蔬菜。

在校園午餐實際運用上，高麗菜料理變化多、接受度高，深受學生喜愛，平均每週至少都會在菜單中出現一次。常見料理包括將高麗菜加入冬粉與絞肉拌炒的「螞蟻上樹」，口感滑順又下飯；或製作成「高麗菜豆腐味噌湯」，結合蔬菜自然甜味與濃郁湯頭，喝來溫潤順口；也常搭配學童喜愛的鍋燒意麵等主食，讓整體風味更有層次，在提升美味度的同時，也兼顧均衡營養攝取。

教育局進一步表示，未來將持續結合營養教育與在地特色食材，深化食農教育推動，透過校園午餐實踐「從產地到餐桌」理念，讓孩子在每天用餐過程中，不只是吃得健康、吃得安心，更能吃出對土地的認同與珍惜。