高雄1歲女童高燒全身抽搐！特警鳴笛逆向開道3分鐘到醫院

▲一歲多女童因高燒不退並伴隨抽搐，情況十分危急，保大特勤中隊巡邏員警鳴笛開道，協助送醫急救。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市街頭昨（31）日下午一名一歲多女童因高燒不退並伴隨全身抽搐，情況十分危急，所幸遇上正執行巡邏任務的特勤警組。警方考量正值下班尖峰時段，當機立斷以警車鳴笛開道，甚至採取「緊急逆向」方式縮短行車時間，成功在3分鐘內將女童送抵醫院，保住寶貴生命。

昨日下午16時許，高雄市警察局特勤中隊巡邏警組行經鼓山區河西一路與厚生路口時，36歲的高姓婦人神情慌張、神色焦慮地攔車求援。高姓婦人向警方表示，車內僅1歲多的女童因高燒不退，已出現全身抽搐的症狀，情況極其不穩，急需就醫。

當時正值下班車流尖峰時刻，市區道路壅塞。帶班小隊長張志聖評估，若依正常路徑恐延誤救醫時機，在「人命關天」的緊急情況下，決定由警車在前引導，開啟警笛並實施緊急逆向開道，將原本預估需10分鐘以上的路程，硬是縮短至3分鐘。

抵達聯合醫院急診室後，醫護人員立即接手急救。院方表示，女童當時狀況非常不穩定，所幸警方即時護送爭取到關鍵時間，經急救後，女童已順利恢復意識，目前狀況趨於穩定。高姓婦人對於警方在關鍵時刻展現的英勇與果斷感激不已。