　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸智譜AI上市後首份成績單　2025年營收翻倍達32億...虧損218億

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI公司智譜3月31日公佈上市後首份財報，2025年營收達7.24億元人民幣（約32億元新台幣）、年增132%，但年內虧損擴大至47.18億元人民幣（約218億元新台幣）。財報顯示，公司同時提出發展目標，盼成為「中國版Anthropic」，並強調Token（詞元）與API模式為未來核心商業方向。

《澎湃新聞》報導，中國「大模型第一股」智譜交出上市後首份成績單，並公佈發展目標——力爭成為「中國版Anthropic」。

智譜2025年業績顯示，全年收入超7.24億元（人民幣，下同），同比增長132%；毛利2.97億元，同比增加68.7%；經調整年內淨虧損31.82億元，同比增加29.1%，主要收入來自本地化部署業務，2025年收入達5.34億元，年增102.3%；開放平台與API業務收入則由0.49億元增至1.9億元，年增292.6%。

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

其中，MaaS API平台年度經常性收入（ARR）達17億元，較前一年大幅成長60倍。儘管API價格曾上調近八成，但公司表示調用量仍持續增加。

智譜CEO張鵬指出，市場接受價格上調並持續使用服務，反映模型能力具競爭力，並強調定價取決於技術實力與實際價值，尤其是Token（詞元）在提升效率與替代人力方面的作用，至於在獲利能力方面，公司毛利率降至41%，主要受本地部署業務影響；整體虧損仍呈擴大趨勢。

張鵬表示，公司發展將參考Anthropic模式，透過API將模型能力提供給企業與開發者，並提出「Token架構能力」（TAC）概念，作為衡量AI價值的新指標，「隨著模型迭代加快，企業自建模型成本與難度提升，越來越多客戶轉向雲端API服務，使API與Token模式逐漸成為主流。」

在市場競爭方面，張鵬認為，獨立大模型廠商在技術快速迭代階段具備優勢，智譜目前已累積超過400萬企業與開發者用戶，形成一定生態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 1 0368 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清明連假雨下到發紅！　連4天全台濕答答
股價跌剩4元！　生技公司將終止興櫃交易
檢察官回擊柯文哲被讚hero　他揭過往行徑轟：是he-low
快訊／王子雙手上銬　畫面曝光
快訊／兄弟雙屍命案！　警到場已明顯死亡
廖彥鈞完封柯文哲「有彩蛋」　律師鄭深元都默默拍手
快訊／「王子」遭檢警拘捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國民黨主席時隔10年訪陸　國台辦：符合兩岸關係發展需要

陸籍船長判3年　國台辦批民進黨庇護：宏泰58號案被台灣團伙操縱

台灣搶塑潮？　國台辦批民進黨欺騙「供應無虞」：和平統一應通盡通

賴清德打造「非紅供應鏈」　國台辦：倚外謀獨！台灣產業拱手送人

陸智譜AI上市後首份成績單　2025年營收翻倍達32億...虧損218億

中巴外長會　提五點波斯灣及中東和平穩定倡議

「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播曝光！監管局回應

陸癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應

可治頸椎？陸年輕人流行「吊頸健身」　醫師警告：會錯位骨折

起底持刀闖中駐日使館自衛隊官員　陸外交部反問日：灌輸什麼思想

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

首例！柯文哲京華城案　北院一審宣判法庭影像公開

馮德倫自稱和吳彥祖是「BL老祖宗」　愛逛三創：看到彭于晏在賣按摩椅XD

川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死(更)

國民黨主席時隔10年訪陸　國台辦：符合兩岸關係發展需要

陸籍船長判3年　國台辦批民進黨庇護：宏泰58號案被台灣團伙操縱

台灣搶塑潮？　國台辦批民進黨欺騙「供應無虞」：和平統一應通盡通

賴清德打造「非紅供應鏈」　國台辦：倚外謀獨！台灣產業拱手送人

陸智譜AI上市後首份成績單　2025年營收翻倍達32億...虧損218億

中巴外長會　提五點波斯灣及中東和平穩定倡議

「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播曝光！監管局回應

陸癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應

可治頸椎？陸年輕人流行「吊頸健身」　醫師警告：會錯位骨折

起底持刀闖中駐日使館自衛隊官員　陸外交部反問日：灌輸什麼思想

快訊／李榮浩被反控抄襲！　揭10年前真相大罵：把我祖墳刨了我也不認

國民黨主席時隔10年訪陸　國台辦：符合兩岸關係發展需要

同時遇2救護車前後包夾？　駕駛挨罰未避讓喊冤被駁回

破紀錄！勞動基金2月大賺4184億元　新制勞退平均分紅4.1萬元

藝人閃兵案懶人包！19人現況一次看　王大陸耍笨拉出肉粽串

美伊戰爭「看見終點線」　盧比歐：不排除與伊朗直接會晤

《寶可夢Pokopia》太夯百變怪卡牌價格狂飆！傑尼龜版漲174%

漢堡王點心買1送1、雙堡99元起　憑中職門票吃免費雞塊

重磅卡司！悍將音樂節CNBLUE、孝琳、QWER登大巨蛋還推聯名球衣

讓一追三大逆轉擊潰對手　林昀儒分組第一闖進世界盃16強

【奪命瞬間曝光】中壢外送員突停下倒地　下秒遭水泥車輾過

大陸熱門新聞

陸癌末男近14億全給嫩妻　前妻一家炸鍋

「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液

廣州暴雨！動物園集體憂鬱「落湯獅」爆紅

可治頸椎？陸年輕人流行「吊頸健身」醫師嚇壞

陸男子「眼睛糊糊」以為「飛蚊症」 檢查後驚呆：得了愛滋病

賴清德打造「非紅供應鏈」　國台辦：台灣產業拱手送人

陸外交部「起底」闖中駐日使館自衛隊官員

陸智譜AI上市後首份成績單 2025年營收翻倍達32億...虧損218億

「愛奇藝」美股大漲逾12%

陸外交部證實「三艘船舶順利過航」荷莫茲海峽

單依純侵權唱〈李白〉事件！官方要查了

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

中巴外長會 提五點波斯灣及中東和平穩定倡議

更多熱門

相關新聞

台積電帶旺！00927「報酬力、配息力、填息力」三箭齊發　升級月配組合吸金

台積電帶旺！00927「報酬力、配息力、填息力」三箭齊發　升級月配組合吸金

台股ETF今年吹起「高息＋成長」新風潮，在台積電（2330）帶動AI行情下，不僅報酬表現亮眼，配息能力也同步升級。其中，群益半導體收益（00927）憑藉「報酬力、配息力、填息力」三大優勢崛起，成為市場關注焦點。

AI和機器人驅動下的ESG永續智慧物流

AI和機器人驅動下的ESG永續智慧物流

砸4400萬導入AI提升飛安卻傳狀況不斷　空軍：已改正並完成驗收

砸4400萬導入AI提升飛安卻傳狀況不斷　空軍：已改正並完成驗收

大陸「未富先老」？　北大學者：AI、技術創新可提供解決方案

大陸「未富先老」？　北大學者：AI、技術創新可提供解決方案

魏哲家稱陸機器人「好看頭而已」　北大教授：勿低估陸企創新能力

魏哲家稱陸機器人「好看頭而已」　北大教授：勿低估陸企創新能力

關鍵字：

智譜大模型APIToken虧損AI生成式AI人工智能人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

即／捲粿粿婚變後又出事！　「王子」涉閃兵遭逮

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

伊朗總統首度鬆口：願意結束戰爭

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

快訊／王子捲閃兵案一大早遭拘捕！　雙手上銬畫面曝光

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

LINE爆災情！一票人「突被登出」帳號沒了

WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑　影片曝光

檢察官一句話完封柯文哲　他感動讚：真正法律人

鄭習會4/7登場！館長遭放生嘆：換了位置換腦袋

台塑第四代「16歲千金」美腿照曝！　跟王文洋女友僅差4歲

半個台灣紫紅一片　最猛春雨時間出爐

中東局勢牽動市場！道瓊飆900點、那指暴衝3%

更多

最夯影音

更多
江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面