陸智譜AI上市後首份成績單　2025年營收翻倍達32億...虧損218億

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI公司智譜3月31日公佈上市後首份財報，2025年營收達7.24億元人民幣（約32億元新台幣）、年增132%，但年內虧損擴大至47.18億元人民幣（約218億元新台幣）。財報顯示，公司同時提出發展目標，盼成為「中國版Anthropic」，並強調Token（詞元）與API模式為未來核心商業方向。

《澎湃新聞》報導，中國「大模型第一股」智譜交出上市後首份成績單，並公佈發展目標——力爭成為「中國版Anthropic」。

智譜2025年業績顯示，全年收入超7.24億元（人民幣，下同），同比增長132%；毛利2.97億元，同比增加68.7%；經調整年內淨虧損31.82億元，同比增加29.1%，主要收入來自本地化部署業務，2025年收入達5.34億元，年增102.3%；開放平台與API業務收入則由0.49億元增至1.9億元，年增292.6%。

其中，MaaS API平台年度經常性收入（ARR）達17億元，較前一年大幅成長60倍。儘管API價格曾上調近八成，但公司表示調用量仍持續增加。

智譜CEO張鵬指出，市場接受價格上調並持續使用服務，反映模型能力具競爭力，並強調定價取決於技術實力與實際價值，尤其是Token（詞元）在提升效率與替代人力方面的作用，至於在獲利能力方面，公司毛利率降至41%，主要受本地部署業務影響；整體虧損仍呈擴大趨勢。

張鵬表示，公司發展將參考Anthropic模式，透過API將模型能力提供給企業與開發者，並提出「Token架構能力」（TAC）概念，作為衡量AI價值的新指標，「隨著模型迭代加快，企業自建模型成本與難度提升，越來越多客戶轉向雲端API服務，使API與Token模式逐漸成為主流。」

在市場競爭方面，張鵬認為，獨立大模型廠商在技術快速迭代階段具備優勢，智譜目前已累積超過400萬企業與開發者用戶，形成一定生態。