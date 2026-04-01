國道聯結車失控撞護欄！巨型鐵捲噴落　用路人嚇爆：我在搖滾區

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南向 210.5K彰化溪湖路段，昨(3月31日)傍晚正值下班尖峰時段，一輛聯結車駕駛疑似因身體不適導致車輛失控，橫掃內外側護欄，車上載運的多捆大型鐵線捲當場砸落，後方駕駛直擊驚悚瞬間，驚喊「我在搖滾區，人生跑馬燈走一回！」肇事駕駛經緊急送醫，所幸無生命危險，詳細的肇事因仍待警方釐清。

▲駕駛身體不適國道甩出多捆鐵捲。（圖／國道警方提供）

根據後方車輛提供的行車紀錄器畫面顯示，事發於昨日下午5時47分左右。當時國道車流量大，行駛在外側車道的一部營業半聯結車，突然間整部車左右擺盪，隨後猛烈撞擊路邊護欄。

▲駕駛身體不適國道甩出多捆鐵捲。（圖／國道警方提供）

由於撞擊力道猛烈，車上載運的數捆大型鐵線圈遭甩出，重重砸在車道上，現場瞬間砸出多道白色痕跡。後方目擊駕駛反應迅速，在距離事故現場僅幾公尺處緊急閃避，命差點沒了。

國道警方獲報後立即趕往現場處理。初步調查發現，肇事駕駛為52歲施姓男子，當時他正駕駛聯結車行經溪湖路段，行駛途中突然感到身體不適，導致操作不當才撞上護欄，進而造成鐵線捲掉落。

警方表示，所幸施男除身體不適外並無明顯外傷，隨後被送往醫院檢傷，經檢測酒測值為 0，排除了酒駕可能。事故現場於18時26分排除掉落物並恢復全線通車，詳細的肇事原因仍待警方進一步釐清。

國道警察第三大隊提醒本大隊呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人安全。