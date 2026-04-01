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檢察官廖彥鈞完封柯文哲「有彩蛋」！　律師鄭深元默默拍手

▲▼ 柯文哲京華城案一審判決，律師鄭深元在檢察官廖彥鈞發言完畢後拍手。（圖／台北地院YouTube）

▲律師鄭深元在檢察官廖彥鈞發言完畢後拍手。（圖／台北地院YouTube）

記者黃資真／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審被判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，台北地院在3月31日公開總共長達30小時的庭審錄影。其中檢察官廖彥鈞對於柯文哲的一席答辯，被網友大力稱讚，事實上發言完畢後，連柯身旁的鄭深元律師都拍手。

12月15日辯論庭中，檢察官廖彥鈞在一連串答辯後，針對柯文哲先前發言回應，「柯市長每次開庭就在罵檢察官，我相信也會繼續地罵，那坦白講，這個是被告的答辯權，我們作為檢察官，我們就是尊重」，但柯市長曾講過「檢察官是邪惡的，以害人為職志」，令他無法接受。

廖彥鈞表示，他自認是一名認真的檢察官，對這份工作有自己的理想，也真的相信這份工作，可以幫社會帶來一些利益，「我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，我在工作崗位上面努力，把我的工作做好，這就是我們的職責。所以每個案件我們都全力以赴，每一場審判都是追求公平正義必經的過程。」

▲柯文哲京華城案一審判決，律師鄭深元在檢察官廖彥鈞發言完畢後拍手。（圖／台北地院YouTube）

▲檢察官廖彥鈞3分鐘的小結引發網路討論。（圖／台北地院YouTube）

廖彥鈞說，法庭當中所有人都是在做好自己的工作，刑事程序需要審、檢、辯三方共同協力完成，缺一不可，檢辯之間會有攻防、會有立場，但不該互相妖魔化彼此，視彼此為洪水猛獸，這場審判中檢察官對自己的要求，回應、攻防、反駁等等必須本於事實證據法律，這是身為法律人的職責，跟分內的事情。「我們是很單純的覺得，政治歸政治，法律歸法律，對於政治攻防，我們不去回應它，我們從頭到尾做的就是法律攻防。」

先前柯文哲曾說過，10年後再回過頭來檢視這個案件，但廖彥鈞強調，「我們擔心的不是10年、20年後的事情，而是擔心此時此刻，從今往後，我們的國家永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案。柯文哲、沈慶京涉犯圖利罪事證明確，請依法判決。」

值得關注的是，檢察官語畢後，身為辯方的鄭深元律師輕拍了幾下手，引發網友討論，笑說是判決的「彩蛋」之一。

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