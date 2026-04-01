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控司法院選擇性公布！民眾黨發言人：檢方竄改、超譯筆錄被剪掉

▲▼民眾黨發言人吳怡萱15日回應應曉薇女兒應佳妤被傳可能有意交棒參選一事。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

司法院公布京華城案法院審理過程，民眾黨發言人吳怡萱批評，雖然審理過程公布，卻不是完整攤在陽光下，而是「選擇性公布」。她質疑，當初修法授權的是延遲播送，司法院卻把「Delay Live」做成剪輯版，連多名證人在庭上提到檢方竄改、超譯筆錄，甚至涉及濫權偵辦的關鍵內容都被剪掉，令人質疑司法是否公正。

吳怡萱在文中直指，「司法院終於公布京華城案法院審理過程，但很遺憾的是司法院『選擇性公布』」，她認為，原本修法授權延遲播送，是讓社會能事後檢視法庭攻防，沒想到司法院卻「擴張詮釋」，把延遲直播變成剪輯後的紀錄片，導致許多證人指控檢方辦案方式有問題的片段，通通消失不見。

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她也直接引述時任都發局長黃景茂在法庭上的證詞，強調問題不是小瑕疵，而是已經上升到司法公正層次。黃景茂當庭表示，「林俊言檢察官指示書記官記載，非屬本人真意的筆錄，形同拷問。我甚至覺得，這對我國司法公正性，是嚴重傷害，看來他是有罪認定或先射箭再畫靶來辦理本案，令人不可思議。」

控司法院：遮掩事實無法找回司法信任

她進一步補充，這類爭議不只黃景茂一人提過，偽造筆錄、恐嚇逼供等內容，過去早有媒體報導開庭過程，如今司法院若真心想讓外界看見司法公正，就不該只公開經過篩選的版本，而是應把爭議片段完整攤開，接受社會檢視。她更重話表示，「遮掩事實是無法找回司法信任。」

她在留言區再翻出7月1日庭訊內容，指出開庭勘驗朱亞虎訊問光碟時，畫面可見朱亞虎不斷強調「210萬元是政治獻金」，只是為了「感謝過去的幫忙」，但每當他這樣講，訊問的女檢察官就立刻糾正，「這樣就不是賄賂啦！」甚至還要他猜「有沒有可能是」。

另在7月8日，時任都委會技正胡芳瓊也說，檢方把她收到別人LINE的內容寫進筆錄，弄得像是她在指控邵琇珮，當她想檢查筆錄時，還被嗆「大姐，筆錄沒有人一個字一個字看。」

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