柯文哲喊「節儉不會貪汙！」　胡采蘋笑了：節儉朋友常偷我家東西

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北市前市長柯文哲涉京華城與政治獻金案，一審判處17年有期徒刑。法院於3月31日公開庭審錄影，柯文哲在法庭上強調「生活節省，不可能貪污」。不過，財經網紅胡采蘋直指「節儉」和「不會貪污」根本不能畫上等號，身邊有位很省的朋友，每次到她家過夜後，家中部分物品與零錢就默默不見了。

胡采蘋在臉書發文，有一名朋友平時相當節儉，每次外出都不太願意住飯店，都說住她家就好。然而，對方每次離開後，她都會發現家中一些保健品少了一大半，像是維他命C、魚油等等，「神奇的是她不拿鈣片。」

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胡采蘋：正直的人才不會貪污



除了保健品之外，桌上隨手擺放的零錢，買東西找回來的10元、5元零錢，也會悄悄消失，「節儉的人為什麼不會貪污？節儉的人真的沒有不會貪污這一說，正直的人才不會貪污，智商不需要157應該也能理解吧。」

貼文一出，掀起網友討論，「有一種人的節儉，就是省自己的用別人的啊」、「很節儉，所以都花別人的錢」、「有沒有貪汙看的是法律上的證據」、「節儉的人是把錢看得很重，能花別人的錢，一定不花自己的」、「有沒有罪要看證據，不是看人設」、「很多人都馬很節儉，捨不得裝RO機、買瓶裝水，天天裝公司的水回家喝」。

還有網友指出，「我比較介意『每天7點半上班的人不會貪污』這句話。我每天五、六點起床上班的路過。」