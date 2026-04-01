高雄補習班有攝狼！偷拍2年電腦藏海量影片　師生上廁所全被錄

▲王姓助教在捷運站女廁偷拍，警方事後追查他也在補習班裝設針孔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家補習班驚傳廁所安裝針孔攝影機偷拍！一名20歲王姓助教涉嫌在廁所安裝針孔長達2年，受害人數至少十多人。教育局證實已接獲兒少通報，案件已進入司法調查，後續將視結果，提報終身不得聘僱為補習班教職員。目前補習班遭波及已停業，王姓助教也被解僱。

全案會曝光是發生在3月19日，一名男子在高雄捷運中央公園站涉嫌偷拍民眾上廁所，女高中生發現後尖叫逃出女廁，一名20歲王姓男子也落荒而逃。警方接獲報案後，調閱監視器並查獲王男到案，查扣王男家中的電腦後，發現竟有海量偷拍檔案的資料夾。

經調查，這個資料夾內偷拍檔案，大多是在補習班廁所內，拍下女生上廁所影片，受害者從國小、國中到成人都有，實際受害人數仍在釐清，不過據查至少十幾人遭偷拍。事件傳出後，引發家長、學生恐慌。

離職員工表示，3月30日才間接得知自己也遭到偷拍，據了解，王姓男子是在補習班廁所內，裝設芳香劑型的針孔攝影機，放在浴缸上或以垃圾桶作為掩護，王男就讀於在國立大學，高中畢業後就在補習班擔任助教，指導國中生數學、自然科目，平日個性木訥，沒想到會做出這種事。

對此，教育局證實，鳳山區一家數理補習班王姓助教於補習班內裝設攝影機，3月23日接獲兒少保通報後，即前往該補習班了解案情，並同步完成性騷擾防治宣導，目前已解聘該名助教。

教育局指出，全案目前已進入司法調查，倘成案後續將提報不適任會議，認定涉案教師終身不得聘僱為補習班教職員工，並列入系統列管。