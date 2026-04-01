快訊／國籍航空燃油附加費調漲2.6倍　長程線增2299元

▲國籍航空燃油附加費調漲。（圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

受中東局勢影響，航空燃油價格飆漲，交通部民航局長何淑萍今表示，國籍航空燃油附加費調漲，短程線從17.5美元（約台幣558元）調漲為45美元（約台幣1437元），長程線45.5美元（約台幣1452元）調整為117美元（約台幣3751元），4月7日生效。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，燃油荒全球都受害，我國籍航空過去一個月調漲訂位服務費，燃油附加費調漲看起來也勢在必行，目前是否有規劃？另外，目前不少國家都已將燃油當作戰略物資，要求外籍航空自己帶油來飛。

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交通部長陳世凱表示，燃油造成航空公司成本壓力，今天就會公布調整。對於燃油庫存，他指出，會跟中油配合，若供給只剩下1、2個月就會採取緊迫處理，以供給國籍航空為優先，若其他國家不給我國籍航空加油，那該國的飛機進來台灣也將不給加油。

何淑萍表示，國際航線燃油附加費調整機制是採取短程線、長程線級距，短程線將從17.5美元調漲為45美元，長程線45.5美元調整為117美元。國內線則需連續3個月中油公布價格往上調整才會更動費用，每條航線不同，此次平均漲幅為台幣97元，當地居民的部分則會由民航局吸收。

民航局指出，由於近期航空燃油價格大幅上漲，國籍航空公司台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，此漲幅是依照中油公告油價初步估算，業者尚未提報，若於今天之內提報，預計將於4月7日起生效，已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，以便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，減少消費糾紛。