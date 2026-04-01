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快訊／女警嗆殺盧秀燕20萬交保　法院：羈押3個月應知所警惕

▲▼黃惠珮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲恐嚇要槍殺台中市長盧秀燕的女偵查佐黃女遭羈押3個月，昨日獲得20萬交保。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃姓偵查佐去年在社群平台恐嚇要槍殺市長盧秀燕，又恐嚇偵查隊闕姓副隊長，先前請求交保都遭法院拒絕。近日羈押期滿，法院認為他羈押3個月，應知所警惕，給予20萬交保，並禁止對闕姓副隊長、市長盧秀燕有接觸或恐嚇、跟蹤以及騷擾行為。

第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭收押起訴，至今仍在看守所內。

黃姓偵查佐上次開庭時主張無罪，稱自己承認客觀犯罪事實，但是主觀上無犯意，事發當下不知道自己在做「違法的事」。黃還說，起因是因為「因公車禍」開調解庭，要跟闕姓副隊長回報，對方卻不聽自己說話，接著就無法控制自己了。

黃女律師說，要聲請做精神鑑定，尤其可見黃被逮補時，語無倫次、答非所問。就如筆錄記載，對警方說「你在供X小？蝦？去問觀落陰！學姐幫我打『我有自然捲』！」還不斷狂笑。但檢方認為只是卸責之責，無悔過之心。

台中地院昨日訊問黃女，黃稱坦承起訴書記載客觀事實，但否認有恐嚇危害安全、恐嚇公眾犯意，行為時因為疾病無法控制，願意以20萬交保，跟家人同住新竹，遵守法院禁止之行為，也會定時看診。

法院認為，黃女經偵查與審理羈押3月，應知所警惕，反覆實施之虞降低，若給予交保輔以限制住居等強制處分，禁止接觸被害人，並且提出一定程度保證金，應能形成制約效果，綜上裁定黃女20萬元交保停押，期限至2日17時止，否則7日起延長羈押2月。

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