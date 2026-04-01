黨內炸鍋！傳拒辭立委反嗆中評會　李貞秀尬笑：啊...照制度來

▲民眾黨立委李貞秀受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀近期因直播失言風波深陷泥淖，她爆料高虹安向柯文哲拿了700萬元後引發軒然大波。民眾黨中評會於3月30日找李貞秀說明，據傳席間多位委員勸她知所進退自行請辭，李貞秀卻強硬回絕，甚至揚言若遭除名將提告。李貞秀今（1日）現身立院，原本的口頭質詢也改成書面報告，就匆匆離開，對於媒體追上詢問是否會擔心被拔不分區，李僅苦笑回應，啊...照制度來。

李貞秀直播爆料高虹安收柯文哲錢引起軒然大波，雖事後致歉，李3月29日卻又開直播提及「數字不一樣」，民眾黨苗栗黨部主委賴香伶爆氣痛批別再發言。

根據《中國時報》報導，有知情人士透露中評會開會當天，委員曾明白建議李貞秀應告發內政部長劉世芳瀆職後順勢下台，避免造成黨內困擾。未料李貞秀當場直言「不可能」，並強調現在並非辭職時機。她更搬出黨內裁決準則，主張失言頂多停權2年，若被開除黨籍定會訴諸法律。

李貞秀今現身立院，但原本委員會質詢也改為書面報告，面對媒體追問原因，李貞秀僅低調表示，改書面質詢，因為她還有其他事情。

對於中評會內容，是否有人要她知所進退，李貞秀表示，氣氛沒有不好，台灣民眾黨會照進度來，就尊重制度。至於以後是否還要開直播？李貞秀苦笑回應，呵呵，一定要謹言慎行，說的對，就尊重制度。

而李貞秀曾說過「除非柯文哲叫我退」，否則會做滿2年，李貞秀回應表示，不是這樣啦，民眾黨就是照制度來，她說的是制度之外，制度內的話當然照制度，制度外的話柯文哲是創黨主席，每個黨員都會尊重柯主席意見。