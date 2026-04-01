是真的！彰化排隊名店「阿璋肉圓」小漲5元　 4/1起每顆60元

▲阿璋肉圓調漲一顆60元。（圖／ETtoday資料圖，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

物價持續飆漲，國內知名小吃接連調漲，彰化市排隊名店「阿璋肉圓」也終於撐不住了。因原物料成本不斷攀升，從今（1）日起，每顆肉圓調漲5元，從55元漲為60元。雖然肉圓價格調整，但店內多款湯品仍維持原價，希望能稍稍減輕老顧客的負擔。對於這次漲價，不少老顧客認為調漲5元還是合理範圍。

阿璋肉圓是彰化排隊名店，過去漲價步調相當緩慢，上一次調漲是2023年8月，當時從50元漲到55元。回顧歷年價格，2018年6月從40元漲至45元，凍漲三年半後，2022年1月再漲至50元。老闆無奈表示，這幾年豬肉、地瓜粉等原物料價格持續飆漲，加上人事與營運成本節節上升，為了維持品質，實在撐不住，才決定反映成本。

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▲阿璋肉圓選用自切後腿豬肉。

這波漲價消息一出，立即引發消費者熱烈討論。有網友表示支持，認為「多5元能讓好吃的肉圓延續下去，還是很值得去吃」；也有人說，去年彰化另一家排隊名店阿三肉圓調漲時，阿璋選擇凍漲，「已經很佛心了，這次漲5元還能接受，會繼續支持」。不過也有民眾感嘆，銅板美食的價格越來越高，「以前吃肉圓是日常，現在快要變成奢侈品了」。

儘管肉圓價格調整，店內的湯品仍維持原價，包括龍骨髓湯、金針排骨湯、筍乾排骨湯、苦瓜排骨湯一碗都是50元，貢丸湯也依舊是25元。店家強調，漲價是不得已的決定，未來仍會堅持用料與品質，希望老顧客能多體諒。

▲阿璋肉圓湯品維持原價。

去年10月，彰化市另一家排隊名店阿三肉圓率先調漲，一般肉圓從55元漲至60元，干貝肉圓更從110元漲到120元，當時市場反應兩極，有人拒吃、也有人力挺。事隔不到半年，阿璋肉圓也跟進調漲，顯示小吃業者在成本壓力下，已經難以再撐住價格。面對這波漲價潮，消費者荷包恐怕又得縮水了。