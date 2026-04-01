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台灣祭湧人潮！墾丁大街封街人車分流　交管措施一次看

▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假將至，加上台灣祭音樂活動於墾丁登場，恆春半島預期湧現大量人車潮。警方提前公布交通管制與替代道路措施，包含墾丁大街人車分流與車城改道路線，提醒民眾掌握資訊、避開壅塞時段，確保行車順暢與旅遊安全。

▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

清明連假自4月3日至4月6日止，共計4日，為疏緩返鄉遊子與各地旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，恆春警方於各易壅塞路段及觀光景點，縝密規劃警力加強疏導，以提供民眾優質交通服務。

▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方清明連假及台灣祭交通管制。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次清明節連續假期適逢屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區辦理台灣祭音樂活動，活動期間為4月3日至4月5日，必定吸引大批人潮，為確保交通順暢，恆警針對轄區易壅塞路段實施以下交管措施：

一、 車城地區替代道路：台26線主線道路壅塞時，南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上，請民眾多加利用。

二、 墾丁大街人車分流管制措施 (台灣祭會場周邊)：

(一)4月3日至115年4月5日(共3天)，每日16時至24時，於墾丁大街實施「人車分流管制」：台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北，公園路車輛如欲前往大灣路，為維持大灣路北上車流順暢，請依循員警引導行駛至墾丁路再迴轉；墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，墾丁路文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷亦禁止車輛通行。本管制措施視人潮及車流狀況提前或延後實施。

(二)管制期間大灣路段兩側禁止停車，墾丁大街周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計34位、小型車停車處計約674位，共計708位。

(三)大灣路兩側擺設改道牌，避免車輛路邊停車導致交通壅塞；道路兩側留有行人通行空間，請行人勿隨意跨越或移動改道牌，以免發生危險。

恆春分局呼籲，此次清明連假長達4日，又適逢台灣祭活動，出遊人潮大為增多，民眾出門前可先了解各項交通疏導措施，並隨時收聽警廣路況報導，以即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段，另也請民眾配合交通疏導管制措施小心駕駛，切勿酒駕、超速及疲勞駕駛，恆警將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締，務必讓遊客能夠在安全及順暢的旅遊環境中歡度假期。

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