輝達也被點名！伊朗威脅攻擊18間美企　川普「不擔心」

▲川普回應伊斯蘭革命衛隊威脅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普3月31日表示，美軍可能在2至3周內結束對伊朗的軍事行動。他也表示，並不擔心伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅攻擊18家美企的言論。白宮已宣布，川普將於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日上午9時）針對伊朗戰爭最新進展發表全國演說。

不擔心美企威脅 川普回應了

伊朗伊斯蘭革命衛隊3月31日發出新威脅，宣布4月1日起攻擊18家在中東地區營運的美國企業，包括輝達、蘋果、微軟、英特爾、Google、IBM、特斯拉及波音等科技與航空巨頭。

被問及是否擔心針對這些美企的威脅時，川普表示並不擔心，「他們已經沒剩下什麼可威脅的了」。

川普喊話2至3周內撤軍

川普也在白宮透露，「我們很快就要離開了」，宣稱撤離行動可能發生在未來2至3周內。被問及與伊朗成功達成外交協議，是否為美方完成「史詩怒火任務」的先決條件時，他回應，「伊朗不必達成協議。不用。他們不必與我達成協議。」

▼伊朗外交部長阿拉奇否認與美國談判。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》指出，針對這場已持續5周的戰爭，上述言論凸顯了華府對於衝突如何結束的說法不斷變化，有時還會自相矛盾。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3月31日稍早表示，川普願與伊朗達成協議，以終結這場已造成數千人死亡、波及整個區域、擾亂能源供應的衝突。目前談判進展順利，但若德黑蘭不配合，美方也準備好繼續作戰，「我們擁有的選項越來越多，而他們的選項越來越少」，未來幾天將是決定性時刻。

不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，雖然他持續收到來自美國特使魏科夫（Steve Witkoff）的直接訊息，但這並不構成「談判」。他透露，這些訊息包括透過「友邦」傳遞的威脅或交流觀點。