川普出新招！白宮官方App主打零時差快訊、還可直接傳訊給總統

▲白宮推官方App開放民眾傳訊給總統。（圖／The White House App）

記者吳立言／綜合報導

美國總統川普在第二個任期持續強化數位溝通布局，白宮近日正式推出全新官方應用程式 「The White House」，主打讓民眾可直接接收政策快訊、觀看白宮直播，甚至能透過內建功能 直接傳送訊息給總統與行政團隊，再次展現川普政府繞過傳統媒體、直接面向民眾的溝通策略。

根據白宮官方釋出的 App Store 與 Google Play 介紹頁面，這款 APP 已正式上架，核心功能包括重大政策推播、行政命令更新、總統演說與記者會直播，以及影音與照片資料庫。官方更強調，民眾可透過 「Text President Trump」 與意見回饋入口，直接向川普或白宮團隊提問、陳情與反映意見。

主打零時差快訊 政策動向直送手機

這款 App 最大特色在於 即時推播白宮重大決策與政策優先事項，內容涵蓋邊境安全、經濟成長、能源獨立等川普政府第二任期的重要施政方向。 相較過去民眾須透過新聞媒體、社群平台或白宮官網獲取資訊，如今官方選擇將訊息整合進單一 App，並以推播方式主動送達使用者手機，明顯強化官方「去中介化」傳播模式。

不只看直播 還能直接向總統留言

除了新聞與政策更新，App 也整合白宮直播系統，使用者可即時觀看總統演說、記者簡報與重大活動現場畫面，同時瀏覽完整影片庫與官方圖庫。 其中最具話題性的，就是「民眾可直接向總統傳送訊息」。無論是政策意見、社會問題，甚至個人想法，都可透過 App 內建入口送往白宮團隊，某種程度上形成官方版「總統意見箱」。

對照台灣，總統府目前仍無官方 App 若與台灣現況相比，目前總統府尚未推出類似的官方專屬 App。 台灣民眾若要追蹤總統府動態，主要仍仰賴總統府官方網站、YouTube 直播、Facebook、Instagram 等社群平台，以及新聞媒體報導，尚未出現像白宮這樣將政策快訊、直播、影音資料與民意回饋整合進單一行動平台的官方應用程式。

也因此，白宮這次推出 App，無疑是政府數位治理與政治傳播上的新一步，未來是否影響其他國家政府跟進，也值得觀察。

政治傳播全面平台化

在川普第二任期持續強調直接與支持者溝通的背景下，白宮官方 App 不只是資訊工具，更像是一個將政策宣傳、影音內容、社群整合與民意蒐集集中化的平台。 對使用者來說，這代表接收官方訊息的速度更快；但從政治傳播角度來看，也象徵政府正進一步將「與人民互動」搬進手機入口，讓官方敘事更直接觸及每一位民眾。