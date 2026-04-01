中巴外長會　提五點波斯灣及中東和平穩定倡議

▲巴基斯坦外長達爾訪問北京，與大陸外長王毅會談。（圖／翻攝大陸外交部，下同）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）昨（31）日訪問中國，並和大陸國務委員、外長王毅在北京舉行會談。雙方就國際及區域衝突交換意見，會後，中國和巴基斯坦共同提出「關於恢復海灣（波斯灣，下同）和中東地區和平穩定的五點倡議」。

王毅表示，巴方在伊斯蘭堡剛舉辦四方外長會談，就馬不停蹄到訪北京，共同討論如何緩和中東緊張局勢，「中方支持並期待巴方為緩局降溫、恢復和談發揮獨特和重要作用。這一進程並非易事，但巴方的斡旋努力符合各方共同利益。只有停火止戰，才能避免戰爭影響外溢蔓延，才能避免更多人員傷亡損失，才能保障霍爾木茲（荷姆茲）海峽安全，維護國際能源安全和產供鏈穩定。」

中巴兩國提出的「關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議」包括，立即停止敵對行動，呼籲立即停火止戰，全力阻止衝突擴散蔓延，允許人道救援物資進入所有受戰爭影響的區域；盡快開啟和談，伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護，對話和外交是解決衝突的唯一可行途徑，中巴支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端，和談期間，衝突各方不應使用或威脅使用武力。

確保非軍事目標安全，軍事衝突中保護平民的原則不能突破，中巴呼籲衝突各方立即停止針對平民和非軍事目標的攻擊，全面遵守國際人道法，停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電站等和平核設施的攻擊。

確保航道安全，荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中巴呼籲各方保護滯留在荷姆茲海峽以內海域的船隻和船員安全，安排民商事船隻盡快安全過航，盡快恢復海峽正常通航。

確保聯合國憲章的首要地位，中巴主張應踐行真正的多邊主義，共同推動加強聯合國重要作用，支持基於聯合國憲章宗旨原則和國際法，就建立全面和平框架、實現持久和平達成協議。