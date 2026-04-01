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檢察官回擊柯文哲被讚hero　他揭過往踐踏法律行徑轟是he-low

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案一審被判處17年，台北地院31日公布一審辯論與宣判影音，一段檢察官廖彥鈞回擊柯文哲發言片段遭瘋傳，網友更大讚「有HERO影子」。對此，民眾黨國家治理學院主任翟本喬今（1日）透露，該檢察官曾公然要求沈慶京自證清白，證明沒有賄款。他痛批，這樣踐踏自己的法律專業，他不是HERO，他是he-low，難怪不敢讓證人詰問的部分播出，柯文哲說邪惡已經是講得很輕了。

翟本喬表示，今天有個檢察官被人稱為HERO，因為表現得一副正義凜然的樣子。他那一段的確是整個審判中檢察官表演得最好的一段，也難怪要特別站到鏡頭正中央。可惜也就是演的。

翟本喬指出，自己對這位檢察官印象最深刻的是另一段。檢方一直在說沈慶京領了一千六百多萬現金，其中1500萬在「某時地」交給柯文哲。沈慶京的律師傳喚了一位證人，證明其中有240萬是給了他，所以剩下不到1500萬可以給柯文哲。因此證明檢察官的故事是編出來的。

翟本喬指出，這位檢察官的回應是什麼？他說「或許沈慶京有別的金錢來源，他要交待清楚他所有的金錢流向，才能證明沒有這筆賄款」。

翟本喬指出，拜託！是檢察官有責任提出賄款真的存在的證據，不是被告反過來證明沒有。這是隨便一個法律系大三學生都知道的事。一個檢察官，可以無視法律明定的舉證責任，公然要求被告自證清白。這樣踐踏自己的法律專業，他不是 HERO，他是 he-low (日文發音)，low到不能再low了。

翟本喬表示，照這位檢察官這個邏輯，要交待清楚過去二十年每一秒鐘的行蹤，以及帳戶每一塊錢的流向，不然鄭文燦的500萬就是他送的。

翟本喬直言，難怪他們不敢讓證人詰問的部分播出。也難怪法官乾脆把漏洞百出的1500用程序問題直接打掉，免得到爭執事實內容的時候出醜。柯文哲說邪惡已經是講得很輕了。

另外，翟本喬也說，很多人看了法庭錄影之後，認為法官對柯文哲很寬容，非針對主題的發言都不會制止。但大家所不知道的是在去年3月20日第一次開庭時，法官就直接說了，由於本案有許多的「媒體報導」(不好意思承認檢方洩密)，所以為了平衡起見，在發言上會對辯方「比較寬容」，只要不是直接違反法規的發言都不會制止。

翟本喬認為，這只是法官對柯文哲的無理被搜索、無理被羈押、無法充分閱卷、檢方的暗槓證據、不正訊問、勾結媒體謠言炒作、交保無限抗告、騙票搜索、押人逼供、等等罄竹難書犯行所做出萬分之一的補償而已。

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▲▼柯文哲京華城案法庭辯論公播上線，檢察官廖彥鈞：「別妖魔化彼此」網讚爆。（圖／台北地院）

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