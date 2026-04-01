好市多今起調漲會員費！商業副卡漲600元最多

▲好市多今（4月1日）起正式調漲會員費。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）會費今（4月1日）起正式調漲，一般金星會員、商業主卡、商業副卡年費均調升至1500元，其中商業副卡一次調漲600元，漲幅達66％，成為本次調整中漲幅最高的項目。

好市多先前公告，自4月1日起全面調整台灣會員年費，金星主卡由1350元調漲至1500元，漲幅11％；商業主卡由1150元調整為1500元，漲幅30％；商業副卡由900元調升至1500元，漲幅66％；黑鑽卡年費則維持3000元不變，並持續提供專屬服務與最高3萬元回饋。

雖然商業副卡漲幅最高，好市多也同步推出配套措施，自4月1日起，每一張商業副卡皆可持有1張「免費家庭副卡」，作為會員權益調整的一部分。

▲好市多調漲會費。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多調漲會費消息一出，隨即在社群引發熱議，不少會員抱怨漲價幅度過大；另有民眾指出，日本好市多年費為5280日圓（約新台幣1062元），相較之下台灣年費調整至1500元，並提到會員資格全球通用，「是否乾脆赴日本申辦會員」的討論聲浪也隨之出現。

對此，好市多表示，台灣好市多上一次調整會費為2016年，過去10年間持續投入物流優化，並設置聽力中心、眼鏡中心與加油站等專業服務據點，以提升整體購物體驗。未來在調整會員費後，仍將持續擴大商品優惠，並深化自有品牌價格優勢，回饋會員。

▲好市多黑鑽卡值不值得再掀討論。（圖／網友提供）

另一方面，近期在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，有網友分享升級黑鑽會員後的實際體驗，表示「今年好多金和回饋金可以用之後，真的發現省很多」，再度掀起關於會員制度「到底值不值」的討論。

部分網友指出，黑鑽會員除了回饋金外，還包含專屬優惠、健檢方案、旅遊相關折扣，「不一定只看回饋金額」，提供更多消費彈性；另有會員稱，最有感的時刻就是年初折抵時「一次折到0元購最爽」，還有網友說「黑鑽路過，上次卡片跟會員一起折抵4000多，真的有感」；但也有人說「如果消費金額不夠大，辦黑鑽不划算」。