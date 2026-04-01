清明連假湧車潮！萬巒豬腳街徒步區又來了　8至20時汽車禁入

▲萬巒豬腳街。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假將至，屏東內埔分局預估大量車潮湧入萬巒豬腳街等熱門景點，提前規劃交通疏導措施，包含徒步區管制與停車動線指引，提醒民眾提早規劃行程、配合現場指揮，以避免壅塞並確保行車與遊憩安全。

埔警分局轄區4個鄉鎮，名聞遐邇的美食景點，首推萬巒鄉民和路的「豬腳街」；其次「六堆客家文化園區」，及「臺灣原住民族文化園區」等2處景點，也常吸引許多民眾前往遊憩、踏青。

因應清明4天連續假期，內埔警分局預估會有許多遊客湧入上述3處觀光據點，並已規劃好相關車流引導應變措施，也會將交通管制情形，即時通報警察廣播電台高雄分台，周知所有駕駛朋友。

首先在萬巒鄉民和路「豬腳街」，內埔警分局已公告，連假4天的8至20時，規劃為「行人徒步區」，禁止車輛進入，請民眾徒步進入用餐及購物。另萬巒鄉的市區道路，路幅狹窄，只要違規停車，就會造成交通壅塞，常引起諸多用路人抱怨、反應，尤其是每天早上10點，到下午2點的用餐時段內，因此請各位駕駛朋友，先將車輛停在褒忠路及永和巷的6處停車場內(約240個車位)，再步行前往民和路「豬腳街」用餐、購物。

內埔警分局有編排警力交通疏導，也會加強取締違規停車。至於「六堆客家文化園區」及「臺灣原住民文化園區」，都有提供停車場服務，請各位駕駛朋友發揮耐心，聽從園區工作人員及員警交通引導。