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韓方何時更新電子入境卡系統？　林佳龍：有說會盡速、給他們時間

▲▼外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

韓國電子入境系統中「出發地」及「下一目的地」兩欄位不當標示我國，原先我方表示，若韓方未於3月底前回應，我國將自4月1日起於「台灣電子入國登記表」中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。不過，由於韓方政府目前正在進行內部行政及技術研議，以更新電子入境卡系統，因此我方先暫緩更改電子入境系統。針對後續時程外交部長林佳龍今（1日）表示，「他們當然有跟我們提到會盡速，我們就給他一點時間」。

針對韓國電子入境系統中「出發地」及「下一目的地」兩欄位不當標示我國，外交部及我國駐韓國代表處持續向韓方表達嚴正關切及溝通交涉，並公開促請韓方於3月31日前就相關問題回覆我方，若未於3月底前回應，我國將自4月1日起於「台灣電子入國登記表」中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。不過，外交部發言人蕭光偉3月31日表示，韓方政府為便利國際旅客，目前正在進行內部行政及技術研議，以更新電子入境卡系統。考量我方之前已經向韓方表達，期待韓方適切反映我方訴求，所以我方先暫緩更改電子入境系統。

立法院外交及國防委員會今（1日）邀請外交部部長林佳龍報告「台馬 ECA生效後之經貿效益分析及台吐、台帛氣候防護合作成效」，併請經濟部、財政部、農業部列席，並備質詢。

有關入境卡最新進度，林佳龍表示，我方已收到韓方政府的說明，他們也希望給他們一點時間，來對於入境電子化的資料進行修改。我方也看到媒體報導，他們有一些為了便利我方入境通關的修改，所以就暫緩更改我方的入境登記卡，給他們一點時間。

林佳龍認為，台韓之間的來往，特別是年輕人的交流非常多，也期待雙方政府秉持著平等跟相互尊重的原則，積極促進兩國交流跟合作。

至於韓方是否有多大概要多久的時間？林佳龍表示，「他們當然有跟我們提到會盡速，我們就給他一點時間」。

此外，《韓聯社》報導，南韓外交部日前解密1995年的外交文件，內容顯示，中國與南韓建交僅3年，雙方關係迅速升溫，北京更安排時任中國國家主席江澤民於1995年11月訪問首爾，卻因此惹怒北韓，北韓更揚言要跟台灣建交。

對此，林佳龍指出，台灣秉持積極參與國際事務，也會跟平等對待我國的國家交往。特定的新聞，都還需要釐清，「我們不做評論」。

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南韓外交部電子入境系統林佳龍入境卡

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