首宗115年九合一選舉賭盤曝光　警抄Polymarket平台擴大追查

▲雲林縣警察局針對「115年九合一選舉」查賄制暴，查出相關涉案網站。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林縣警察局全面啟動「115年九合一選舉」查賄制暴、查緝賭盤的重要工作，該局各單位近期全力加強網路巡邏時，北港分局敏銳察覺去中心化預測平臺「Polymarket」已針對即將到來的年底選舉開設非法賭盤。專案小組也於3月19日查緝到童、盧2名賭客到案，訊後依違反公職人員選舉罷免法、賭博罪，移送雲林地方檢察署偵辦，並持續擴大追查涉案共犯。

該平臺以「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026 台灣地方選舉：黨內獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。選舉賭盤必會嚴重影響選舉的公正性、公平性，警察局對此高度重視，立即責成該局北港分局、刑警大隊及刑事警察局偵查第六大隊等單位共同組成專案小組，報請雲林地方檢察署程慧晶檢察官指揮偵辦，經完整蒐證後，成功偵破這起115年全國首宗九合一選舉賭盤案。

經專案小組釐清，該非法平臺利用區塊鏈技術，讓賭客透過個人電子錢包下注與美金等值的穩定幣（USDC）。其特色為去中心化、無莊家設定賠率，採取訂單簿交易機制(類似股票撮合制度)，本次查獲之賭盤甚至出現「1 比 20」之高賠率；押中之一方可獲取20倍報酬，反之，押錯則投注金全數歸零。

專案小組於115年3月19日清晨7時許，兵分2路前往新北市新店區及中和區執行查緝，分別帶回童姓及盧姓等2名犯嫌到案。詢據犯嫌分別坦承下注20 USDC及5 USDC，會參與下注簽賭係因企圖博取高倍率賭金，全案訊後依違反公職人員選舉罷免法第103-1條及刑法第 266條賭博罪，移送雲林地方檢察署偵辦，警方將持續擴大追查涉案共犯。

雲林縣警察局局長黃富村表示，本案作為今年九合一選舉全國第一件偵破之網路選舉賭盤案件，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法。警方將持續動員追查，運用科技設備智慧警政強力查緝掃蕩選舉賭盤，發現不法絕對嚴查、嚴辦。並呼籲國人切勿下注簽賭、誤觸法律。