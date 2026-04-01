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彰化市回收「分日分類」踢鐵板！拒收引民怨　員林市暫不跟進

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

▲彰化分日分項回收新制上路。（資料照／彰化市清潔隊提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所清潔隊從三月一日起試辦資源回收「分日分類」新制，原本希望透過分流減輕清運負擔、提升回收品質，不料上路不到半個月，因嚴重衝擊上班族與長輩的倒垃圾習慣，甚至傳出隊員拒收。面對民眾強烈反彈，彰化市清潔隊決定將原定四月一日正式上路的時程，延後至五月一日實施，而員林市清潔隊則決定暫不跟進，目前持續觀望。

彰化市清潔隊去年因分類不合格遭溪州焚化爐退運，每一次退運都耗費大量油錢與人力；同時回收物量暴增，彰化市清潔隊透過分日分類，能有效控制單日回收量，新制規定每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃與輪胎，每週二、四、六則收取紙類與紙容器。

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

許多市民在清潔隊臉書粉絲專頁上憤怒留言，有人直言：「我們每天被垃圾車時間綁住還不夠嗎？現在連回收都要搞得這麼複雜，以為大家都很閒？」也有民眾無奈表示：「週六才能放假的上班族，是不是家裡最好不要有塑膠和鐵鋁罐？」更有市民反映因不符當日回收項目遭整袋拒收，清潔隊竟回應「要他自己想辦法」，引發強烈不滿。此外，分日分類的記憶門檻也讓長輩們相當困擾，直呼「丟垃圾還要看日曆」。

面對排山倒海的批評，彰化市清潔隊強調，目前仍在宣導期，已經將試辦期延長至五月份，期間不會有拒收情形；員林市清潔隊在考慮市民平日倒垃圾的習性與垃圾資源回收物處理的整體量能後，目前觀望中，暫不跟進。

▲彰化分日分項回收新制上路。（圖／翻攝自彰化市清潔隊臉書）

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