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台鐵調車出軌頻傳　陳世凱：建立問責文化

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵3月30日發生調車重大事故，一列EMU900型以時速13公里衝撞另一編組導致出軌、車頭毀損，台鐵初步調查發現，引導員於聯掛點約100公尺即呼叫減速，行調通訊未獲回應，未能及時減速碰撞。交通部長陳世凱表示，他已要求台鐵3天內檢討並提出改善，若SOP不足要修正，並建立問責文化。

台鐵近來調車事故頻傳，交通部長陳世凱今(1日)出席立法院交通委員會受訪時表示，他已要求台鐵3天內完成檢討並提出改善，將這些事故原因全面調查清楚。另外，在查出原因後，一方面要檢視SOP，如果標準作業流程不足，就必須加以修正；如果人員有疏失，他也要求台鐵建立問責文化，讓員工把安全放在第一位。

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陳世凱指出，他時常提醒台鐵同仁，問責文化的建立主要是為了保障員工。有時候事故發生時，旅客沒有受傷，這是萬幸，但也看到有些員工因此受傷，這是非常不願意見到的。因此希望台鐵能夠深刻檢討，針對標準作業流程進行調整，對於人員若有疏失，也必須做出相應的懲處作為。

高鐵票價核定上限可漲　陳世凱：新車到位後再調整

此外，交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年達到調漲門檻，可調至每人每公里4.728元，台北至新左營票價上限可漲到1780元，較現行票價最多有290元調漲空間，高鐵定調將待未來新車到位後再評估。

對此，陳世凱也指出，交通部核定給高鐵的票價上限，高於目前高鐵實際票價，高鐵票價低於政府核定上限，高鐵公司可以自行決定是否調整票價。根據他向高鐵董事長了解，高鐵傾向在新車全部到位之後再進行票價調整，因此目前高鐵應該沒有票價調整的議題。

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