加完油忘了蓋油箱蓋！工讀生急求救　屏東內埔警火速找到車主

▲內埔警方通知田姓車主裝回油箱蓋。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一處加油站因員工忘記裝回油箱蓋，所幸內埔警方即時介入，透過監視器迅速查出車主並主動通知，成功避免潛在危險。

內埔警分局龍泉派出所巡佐劉應義、警員徐郁婷，日前晚間9時許執行巡邏勤務，行經內埔鄉大新路段一處加油站時，見站內員工揮手求助，隨即停車了解狀況。

經了解，該加油站員工表示，稍早有一輛白色自小客車前來加油，過程中因一時疏忽，未將油箱蓋裝回即讓車主駛離。員工事後發現後，擔心車輛在行駛過程中可能發生危險，甚至造成油氣外洩等安全疑慮，情急之下向巡邏經過的員警請求協助。

員警得知情況後不敢大意，立即調閱加油站監視器畫面，透過影像鎖定該車輛車號，並迅速查詢相關資料，確認車主為居住於龍泉村、年約60歲的田姓男子。為避免車主持續行駛產生風險，警方隨即前往其住處通知，提醒儘速返回加油站將油箱蓋裝回，以確保行車安全。

田姓車主接獲通知後，對於警方主動聯繫深感意外與感激，並表示若未即時發現，恐怕一路行駛都未察覺，後果難以預料；加油站員工也對警方積極協助頻頻致謝，成功化解一場可能發生的交通安全危機。

內埔分局分局長江世宏表示，警察除維護治安與交通秩序外，也致力於提供即時且貼心的為民服務。此次員警主動協助，不僅展現警覺性與效率，也體現警民合作的重要性。他也提醒民眾，若臨時遇到困難或突發狀況，可撥打110報案專線，或就近前往派出所尋求協助，警方將全力提供必要支援，守護民眾安全。