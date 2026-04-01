盼嘉義市成藍白合作示範區　張啓楷若勝出將辦百場民眾講堂

▲▼ 柯文哲嘉義力挺張啓楷 拋「百場講堂」策略衝刺藍白合民調 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾黨主席柯文哲昨（31）日南下嘉義，全天候陪同嘉義市長參選人張啓楷掃街與座談。柯文哲強調嘉義市為「藍白合作重要示範區」，並當場提出選戰新布局：若張啓楷在 4 月 6 日民調勝出，應效法蔣渭水精神舉辦 100 場「民眾講堂」，深入基層對話，將這股力量轉化為勝選基礎。

於「老窩咖啡」舉行的青年座談會中，張啓楷表示，若未來入主市府，柯文哲將從競選總幹事身分，正式「升級」為嘉義市的市政總顧問與總督導，將其擔任台北市長 8 年的成功經驗完整移植嘉義，打造高效能政府。

柯文哲也以能源立場轉向為例，強調政治決策需兼顧科學與現實。他指出，政治是「妥協與平衡的藝術」，唯有透過溝通讓市民理解治理邏輯，改革才能真正落地生根。

柯文哲感性提及民主先驅蔣渭水，認為領導者最重要的任務是建立組織文化。他引用蔣渭水「改變台灣從首都開始」的名言，指出當年蔣右手捲棉被書籍、左手提醫師包宣講的韌性，與自己目前的處境相映。他呼籲支持者協助張啓楷，在嘉義實踐這條艱辛但正確的新政治路線。

針對 4 月 2 日至 4 日進行的電話民調，柯文哲嚴正表示：「嘉義市是藍白合作不能失守的關鍵戰場，絕對不能破局！」他呼籲外地青年屆時與家中長輩一同守候電話，支持「嘉義阿楷」。

晚間行程除了民眾黨立委洪毓祥全程陪同，國民黨立委羅智強與徐巧芯也特地南下力挺。一行人前往湖美夜市與新民路多那之咖啡，展現張啓楷跨黨派的強大整合能量。