日本LOPIA「真正銅板價」曝光　買4菜全家吃飽竟只花600元

▲LOPIA在台持續展店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者柯沛辰／綜合報導

日本眼鏡品牌JINS鏡片「台日價差近7倍」，引發網友熱議。同樣受到關注的，還有近日在台持續展店的日本低價超市「樂比亞」（LOPIA）。有日本媒體介紹，在當地只要花費190元台幣，就能買到超大盒熱食，買4菜全家吃飽只要600元台幣，可謂是CP值爆表。

日媒實測樂比亞 4款高CP值熟食出列

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日媒「女子SPA！」（Joshispa）報導，樂比亞以「量大管飽」、CP值高聞名，店內琳瑯滿目的熱食更是其一大特點，撰文者實地走訪、品嘗，最後精選出4樣值得關注的高CP值美食，份量之大，適合與家人共享。

文章指出，首先最吸睛的是「漢堡排蒜蓉飯」，巨大漢堡肉配上蒜蓉飯，還撒滿玉米粒，份量十足，只要719日圓（約新台幣145元）。另一款「肯瓊雞肉飯」，同樣份量充足，大塊炸雞配上西班牙海鮮飯，只要959日圓（約新台幣194元），「味道跟餐廳裡一模一樣。」

配菜部分，推薦「韭菜煎餅」，份量厚實、味道濃郁，經烤箱加熱表面更加酥脆，搭配柚子醋相當可口，售價648日圓（約新台幣131元）。甜點方面，「雙份奶油泡芙」，鮮奶油下面還塗有一層卡士達醬，實體非常大顆，可以切半與家人分享，售價647日圓（約新台幣130元）。

台日價差話題延燒 樂比亞CP值也被檢視

由於台日在原物料、銷售策略、供應鏈等成本不盡相同，價格未必可同日而語，但近期台日價差話題熱，商品CP值注定受到檢視與關注。

針對「1.76極薄鏡片」在台灣售價高達新台幣1萬5000元，但在日本僅需約1萬1000日圓（約新台幣2200元），價差超過1萬2000元、接近7倍。JINS台灣解釋，主因是日本原廠供應商對海外市場採取不同定價規範，先前已就該鏡片價格進行溝通，未來也將持續反映市場需求，積極爭取價格調整。

▼JINS極薄鏡片台日價差7倍引發熱議 。（圖／資料照）