教師停聘獲清白可望補發全薪　教育部擬修法：復職研究費也能領

▲鄭英耀表示，教師可補發停聘期間全數待遇，包括學術研究費也可領回。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校事會議引發校園濫訴疑慮，部分教師因接受調查暫時停聘而待遇受損。教育部長鄭英耀表示，在司法程序時，教師只有領本俸一半，但沒有學術研究費，若司法還給老師清白，經過和人事總處跟考試院溝通後得到支持，可補發停聘期間全數待遇，不僅補發本俸，學術研究費也可領回。

立法院教文會今天教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，同時針對「教師法第二十五條條文修正草案」進行討論。根據現行教師法第25條規定，因暫時停聘教師，經調查後倘未受解聘或終局停聘並回復聘任者，依規定發給本（年功）薪。 近期因校事會議制度運作，引發校園濫訴疑慮，主張教師在暫時停聘接受調查後，若最終未受解聘或終局停聘而復聘者，應補發停聘期間全數待遇。

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鄭英耀會前接受媒體聯訪時表示，充分理解學校教育面臨許多挑戰，多數老師是認真用心教學，但難免在班級經營或者在管教過程，也有部分老師受到一些誤解而走入司法訴訟，最後若司法還給老師清白，回到學校繼續任教，教師權益應該不要受到任何影響。

鄭英耀進一步指出，過去根據教師法規定，在教師停聘期間只有給一半本俸，還給老師清白後會補發另一半本俸，但老師是學術研究費加上本俸，所以獲得人事總處跟考試院銓敘部的認可與支持後，願意修法補發停聘期間全數待遇，包括停聘期間的學術研究費也可領回。