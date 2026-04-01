前夫自曝婚內出軌　小三一句「最愛未婚夫」要賠前妻15萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子A控訴，前夫阿強（化名）離婚之後才坦承婚內出軌女子小美（化名），兩人不僅互稱未婚夫妻、發生多次性行為，小美竟然還曾請她轉告阿強歸還租屋處鑰匙，憤而決定對小美提告求償50萬元。雖然小美否認踰矩，但新竹地院法官日前審理之後，仍判她應賠償A女15萬元較為適當。

▲A女離婚之後才知道前夫阿強婚內出軌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，她和阿強已在2024年間協議離婚，阿強卻在2025年10月間坦承婚內出軌小美，兩人曾一起出國旅遊、租屋同居，還發生過多次性行為；此外，小美也曾在同年4月間請她幫忙轉告，要求阿強歸還租屋處的鑰匙。

A女認為，小美在阿強尚未離婚之前，就發展出超友誼的關係，顯然已經侵害到她的配偶權，且情節重大，因而決定提告求償50萬元。

小美則質疑部分證據的對話紀錄及照片的真實性，她辯稱，與阿強之間沒有發生性行為，也沒有做過超越正常交友分際的事情，她不知道當時阿強是有配偶之人，否則怎麼可能稱呼對方為未婚夫。

不過，新竹地院法官檢視對話紀錄等證據，發現阿強和小美不僅互稱未婚夫、未婚妻，小美還曾傳送「最愛我的未婚夫」、「對你愛愛愛不完」等訊息給阿強，甚至傳送手指打勾勾、穿著裸露的照片供阿強觀覽。

此外，法官指出，雙方對話中還提到種草莓、離婚、不想破壞家庭等事，小美雖然否認這些訊息與自己有關，但對話之人的暱稱、頭像、照片都與她的外型樣貌相符，對話紀錄也沒有任何變造痕跡，因此認定對話訊息就是她本人傳送的。

法官表示，從現有證據看來，小美應當知悉阿強當時是有配偶之人，兩人仍展開交往，不僅互傳曖昧訊息，還拍攝嘟嘴親吻臉頰等親密合照，種種行為確實已經侵害到A女的權益，最終判她應賠償A女15萬元較為適當，全案仍可上訴。