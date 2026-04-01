遭北市黨部突襲停權！　賴苡任點名黃子哲爆「施壓翻案」內幕

▲賴苡任爆料，市黨部推翻原本「沒有違反黨紀」的決議，建議中央將他「停權3個月」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨雙北市議員初選進行中，雙北市黨部紀律委員會昨日針對罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任與黨前發言人蕭敬嚴違紀案，召開紀律委員會議，最終賴與蕭分別遭建議停止黨權3個月與1年處分。賴苡任昨夜公開點名，在某些人士的強力施壓及運作之下，市黨部推翻原本「沒有違反黨紀」的決議，建議中央將他「停權3個月」，恐被剝奪參選資格，而該名決定「不同意」的資格審查委員陳啟宏與有意參選士林、北投的市議員初選的台北市花卉公司副董事長黃子哲關係匪淺。

賴苡任昨日晚間發文指出，新北市黨部召開紀律委員會討論蕭敬嚴的案子，邀請蕭敬嚴到場說明，最終建議中央停權1年。但是同一時間，台北市黨部紀律委員會也重新召開他的考紀案，但自己到晚間才知道、而且台北市黨部沒有找他去說明。他說，沒想到這次推翻原案，建議黨中央將他「停權3個月」，初選資格審查都合格，但被一個人一票否決。

賴苡任稱，自己初選資格審查全部合格，卻被審查委員陳啟宏一個人就可以決定「不同意」！貼文也秀出1張議員初選資格審查記錄表，上面清楚寫著「陳啟宏不同意」。賴表示，根據自己了解，在某些人士的強力施壓及運作之下，市黨部在「同樣基礎、同樣事證、同樣案件」的情況下，推翻原案，這意味著，未來可能會被停權，剝奪參選資格，「有人可以直接被提名，如他所願」。

賴苡任批評，自己早有耳聞如果保不住蕭敬嚴，要拿他「一命換一命」，眾所皆知誰要「保蕭」，那也就知道誰要「拔賴」。即便他符合資格審查沒問題，但一個人的「不同意」，他就沒資格選了。至於為什麼自己不符合「新人條件」，賴說，早就猜想一開始就沒有要讓自己選了，管是不是新人。他更直接點名，「陳啟宏委員聽說你跟黃子哲關係匪淺，是否需要出來說明一下避個嫌？」

賴苡任並在留言處回覆支持者感嘆，「我沒有被民進黨打倒，卻被國民黨按在地上磨擦」。

藍營人士指出，賴蕭案今天都送中央考紀會，但相關黨紀處分案要待中央考紀會核備才算生效。

由於賴苡任正參與台北市士北區初選，蕭敬嚴正參與新北市汐金萬區市議員初選，若中央考紀會在兩地初選（賴苡任4/30、蕭敬嚴為4/15）結束前核定停權，兩人就會立即喪失參與初選與獲提名參選年底雙北市議員選舉資格。