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好市多開第一槍！「塑膠袋、保鮮膜限購1組」　其他賣場不跟進

美伊戰爭導致油價波動，Costco對保鮮膜、塑膠袋等逾10款商品實施限購。（圖／達志／美聯社）

▲Costco已開始對保鮮膜、塑膠袋等逾10款商品實施限購。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

受到中東衝突影響，全球石化原料供應鏈出現波動，國內市場一度傳出塑膠袋可能短缺的消息。對此，各大通路與政府單位陸續說明現況，強調整體供應仍屬穩定，不過Costco對保鮮膜與塑膠袋已祭出限購措施。

Costco表示，目前廠商供貨維持正常，但為確保會員皆能順利購得商品，自3月27日起針對保鮮膜與塑膠袋等商品採取限購措施，每張會員卡限購1組。部分消費者反映，因市場傳出未來可能較難取得相關商品，選擇提前購買備用，也有人依照規定適量購買，以備日常需求。

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至於其他量販與零售通路，則未跟進限購政策。全聯福利中心指出，目前商品供應正常，沒有實施限購措施。家樂福也表示，現有庫存充足，暫無限購計畫，且價格維持穩定。愛買量販則說明，商品供應與價格皆穩定，雖然近期銷售數據有所成長，但尚未出現明顯搶購情形。

針對外界關注的缺貨疑慮，經濟部商業署回應，目前下游民生塑膠製品在各大通路庫存仍屬充足，國內產線也具備彈性，可視需求隨時恢復或提升產能，因此整體供應無虞。部分業者反映叫貨不易，主要與境外供應來源變動有關，並非全面性短缺。

行政院亦提出多項穩定措施，包括4月凍漲液化石油氣價格、優先將原料供應內需市場，以及由台灣中油提前開爐提升乙烯供應量，以確保石化原料供應穩定。

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