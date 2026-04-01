名校逼退「前主播副校長」　手法曝光：車在人在

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車不在學校當曠職　台灣戲曲學院逼退敖國珠手法曝光

台灣戲曲學院校長李揚（左2）、主祕徐宗鴻（左1）與敖國珠（右1）徹底撕破臉。（翻攝台灣戲曲學院臉書）

▲台灣戲曲學院校長李揚（左2）、主祕徐宗鴻（左1）與敖國珠（右1）徹底撕破臉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

敖國珠到職之後，隨即被指派為該校發言人，工作內容還包括稽核、招生、獎懲、資安、總務等業務，對外活動展演、宣傳及各種會議也需出席，此外，她還在文化大學、戲曲學院2個校區兼課，行程很滿。另一方面，為了增加學校曝光度，她還整頓校園新聞發布系統，並在去年校慶時，邀請總統府副祕書長何志偉、台北市副市長林奕華出席，非常風光。

Ｂ小姐說，敖國珠第一次進教育圈工作，不熟悉部分行政程序，李揚還特別告訴她，副校長是責任制、隨時待命，不需打卡，若要到文化大學兼課，只要請文大發聘函到戲曲學院即可，對她很禮遇。

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敖國珠的人事系統註明免刷卡，卻被戲曲學院認定嚴重曠職。（讀者提供）

▲敖國珠的人事系統註明免刷卡，卻被戲曲學院認定嚴重曠職。

不過，敖國珠就任快要滿2年時，卻發生黑函事件。B小姐告訴本刊，去年8月初，李揚突然通知敖，表示教育部收到一封檢舉信，指控她坐領乾薪、霸凌同事、外務太多，但李要她放心，強調會以「無具體事證」回復教育部。敖雖然覺得怪，但沒多想，隔天，李又告訴她，之前的合約有問題，應該改成一年一簽，請敖繳回還剩2年的舊合約，重簽另外3張新合約。

不料，新合約簽完沒多久，李揚又說收到第2封檢舉信，指控敖國珠長期遲到早退、曠職，為釐清真相，校方在10天內，調出過去400多天，敖的汽車進出校園的時間，以及敖上百筆請假差勤紀錄，最後認定她曠職600多個小時。

更誇張的是，李揚告知敖國珠調查結果時，態度判若兩人，甚至放話：「主祕徐宗鴻建議妳立刻請辭，返還79天薪資，我們就當這件事沒發生過！」敖認為自己清清白白，拒絕辭職，事後她檢視調查報告，更發現問題重重。

校方將敖國珠停職後，立刻換掉她辦公室的門鎖。（讀者提供）

▲校方將敖國珠停職後，立刻換掉她辦公室的門鎖。

B小姐指出，校方以「車在人在」做為敖國珠是否上班的依據，卻沒比對她是否請假或外出開會、兼課、出席活動，調查方式十分粗糙、荒謬，只要敖的車沒有在早上8點半前進入、下午5點半後離開校園，都被列為遲到早退。

更離譜的是，若敖國珠由家人載送或搭其他車輛上下班，她的車整天沒有進出校園，就被列為曠職，雖然極不合理，但李揚仍執意將報告送教育部，準備開除敖。知情人士C先生說，去年10月初，李聲稱教育部指示校方，依《勞動基準法》解雇敖，並對敖下最後通牒，不辭職就停職接受調查，態度強硬，但是敖仍拒絕辭職。


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