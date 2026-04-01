名校校長「停擺校務」忙鬥前主播　曾包庇狼師2.5億被凍結

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台灣戲曲學院校長忙鬥敖國珠校務停擺　曾包庇狼師2.5億被凍結

敖國珠認為遭戲曲學院校長李揚、主祕徐宗鴻惡意解雇。（翻攝台灣戲曲學院臉書）

▲敖國珠認為遭戲曲學院校長李揚、主祕徐宗鴻惡意解雇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年3月12日，教育部通知國立台灣戲曲學院，表示該校去年9月起被凍結的2億5千萬元補助款將解凍，下個學年度就會恢復撥付，教育部指出，該校已改善違失事項，也完成程序補正並函報教育部，因此決定解凍，讓財務吃緊的校方終於鬆了一口氣。

前主播敖國珠日前現身法院，與被告國立台灣戲曲學院進行調解。

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▲前主播敖國珠日前現身法院，與被告國立台灣戲曲學院進行調解。

整起事件起因於校方包庇狼師，去年間，監察院針對學校2名狼師性侵、性騷未成年學生事件，提出糾正案，教育部事後也要求校方盡速懲處，但校方卻二度違背教育部指示，包庇2名狼師及4名吃案的高層，遲遲未進行懲處，教育部不滿校方擺爛、消極，因此決定凍結校務經費補助。

知情人士A小姐告訴本刊，校長李揚得知補助被凍結後，對內發出公告，要求各單位暫停採購，校務運作形同停擺，但因多項計畫已經預支經費進行，只能緊急取消下半年的展演活動，挖東牆補西牆，並火速召開教評會重審，立即做出解聘4人、終身不得聘為教師的決議。

校方以「車在人在」的計算方式，認定敖國珠嚴重曠職。（翻攝GoogleMaps／林建呈攝）

▲校方以「車在人在」的計算方式，認定敖國珠嚴重曠職。

但去年就在教育部不滿校方遲未懲處狼師案而凍結補助款時，校方卻忙於內鬥。本刊接獲爆料，曾任多家新聞台主播的副校長敖國珠，去年10月間被以超高效率解聘，理由竟是敖嚴重曠職。離譜的是，過程不僅違反《個資法》，且敖明明被告知副校長屬責任制不用打卡，她也在學校上班，卻仍被認定曠職。敖不滿遭惡意解雇，已對校方提告，今年2月，本刊便直擊她出現在士林地方法院的調解室。

本刊調查，敖國珠去年10月遭開除後，認為學校違法，委託律師提出「確認雇傭關係存在」的民事訴訟，2月那次已經是她與校方的第2次調解，雙方最後依舊無法達成共識，法院預計4月中將進行第3次調解。

戲曲學院認定敖國珠嚴重曠職，去年底發出副校長離職公告。（讀者提供）

▲戲曲學院認定敖國珠嚴重曠職，去年底發出副校長離職公告。

敖的友人B小姐告訴本刊，去年8月，校方宣稱教育部收到2封有關敖的檢舉信，結果不到2個月，敖就遭到開除，對比之前處理狼師的龜速效率，簡直是天壤之別！Ｂ小姐表示，3年前，該校校長李揚上任之後，想要提升學校的形象，所以透過管道找上媒體資歷豐富的敖，多次邀請她出任副校長。

不過，當時敖國珠另有工作，也已跟文化大學談妥兼課事宜，原想婉拒，後來見李揚態度誠懇，所以溝通工作內容及薪資之後，簽下了4年合約，當起國立台灣戲曲學院的副校長。

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