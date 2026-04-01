WBC國手曾跟女同學私訊聊色色　前夫截圖討250萬

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林立曾跟女同學私訊聊色色　前夫截圖討250萬

林立前年12月9日陷桃色糾紛遭勒索赴平鎮警分局報案提告，同日還幫警方宣傳預防犯罪。（圖／報系資料照）

▲林立前年12月9日陷桃色糾紛遭勒索赴平鎮警分局報案提告，同日還幫警方宣傳預防犯罪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024年第三屆世界12強中華隊選手林立，以及陳晨威、歐晉，3人被爆半夜飯店擾民。其中林立去年底和中職樂天桃猿隊達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達1.8億元的複數年合約，儘管總值未超越統一獅陳傑憲的史上最大約，但平均月薪已確定為聯盟史上第2大約。

自2017年季中加盟樂天桃猿以來，林立已效力9個球季。（圖／報系資料照）

▲自2017年季中加盟樂天桃猿以來，林立已效力9個球季。

自2017年季中加盟樂天桃猿以來，林立已效力9個球季，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率高達3成40，攻守跑全面發展，是球隊長期核心戰力。總教練曾豪駒曾表示，近年中職球員合約規模提升，反映整體環境進步，而林立本身具備高度責任感、自我要求嚴格，也是隊內重要領導者。這次與球團簽下8年、總值1.8億元（含激勵獎金）的長約，顯示其在聯盟中的指標地位。

林立（右）去年底和中職樂天桃猿隊達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達1.8億元的複數年合約（圖／翻攝自Rakuten MonkeysFB）

▲林立（右）去年底和中職樂天桃猿隊達成合約共識，簽下8年包含激勵獎金在內，總值高達1.8億元的複數年合約。

不過已婚的林立卻在去年曾傳場外桃色風波，被爆出他在2024年12強賽期間，與一名女性私訊聊色互動，後續遭對方前夫抓包，更以對話截圖要脅，索討250萬元。對此，警方證實確有報案紀錄，涉案何姓男子否認恐嚇。

回顧事件，在12強期間陷入桃色糾紛的林立，對象為國體時期的同學邱女。他因與邱女傳訊聊天，遭其前夫何男騷擾並要求索取250萬。之後林立在2024年12月9日赴平鎮警分局提告，同一天還協助警方做預防犯罪防詐騙宣導接受記者採訪，完全看不出任何異樣。

林立也透過經紀公司發聲明澄清，指出雙方僅為一般聊天，並無任何逾矩行為，強調自己已於2024年12月9日報警處理，且未再與該名女性聯繫。針對恐嚇勒索行為，林立與經紀公司強調「我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判」，目前全案已進入司法程序。

關於陳晨威、林立、歐晉，3人在3月24日凌晨4點左右，於高雄入住飯店的客房走道上大聲喧嘩，讓房客難以入眠。對此，樂天桃猿球團回應本刊表示：「球團已即時展開內部調查，在確認事實後依據球團規定進行了處分。3位選手也已深刻反省，承諾未來不會再犯類似行為。我們誠摯向受影響的人道歉。球隊亦會加緊督促球員，並實施相關培訓以提升他們的意識。」

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