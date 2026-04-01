前女主播當「名校副校長」被內鬥！　遭開除怒告

▲前主播敖國珠日前現身法院，與被告國立台灣戲曲學院進行調解。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立台灣戲曲學院去年爆發包庇狼師的醜聞，遭監察院糾正、教育部凍結鉅額補助，校方才被迫懲處失職人員，好不容易，教育部最近決定將補助解凍，但本刊卻接獲爆料，指校方去年為了狼師案忙得焦頭爛額之際，高層竟還有空內鬥，惡整曾擔任新聞台主播的副校長敖國珠，明明副校長屬於責任制、不用打卡，人也在學校上班，校方卻調閱監視器，以「車在人在」的方式，認定敖遲到早退、嚴重曠職，火速將她解雇。敖自認清白，反控校方惡意解聘，不僅違反《個資法》，程序有問題，且手段粗暴，已正式提出民事告訴。

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▲校方以「車在人在」的計算方式，認定敖國珠嚴重曠職。

去年間，監察院針對台灣戲曲學院2名狼師性侵、性騷未成年學生事件，提出糾正案，教育部也要求校方盡速懲處吃案的4名校內高層，但該校擺爛遲遲未懲處，去年9月被教育部凍結2.5億元經費補助，該校才火速召開教評會重審，上月中終獲解凍。

知情人士A小姐告訴本刊，就在教育部凍結補助款、校務形同停擺時，校方卻忙於內鬥。去年10月間，副校長敖國珠被以超效率解聘，校方理由竟是用「車在人在」方式認定敖曠職，敖不滿遭惡意解雇，已委託律師提出「確認雇傭關係存在」的民事訴訟，雙方歷經2次調解仍未達成共識。

敖的友人B小姐告訴本刊，3年前，該校校長李揚透過管道找上媒體資歷豐富的敖，邀請她出任副校長，2人溝通工作內容及薪資後，簽下4年合約，李揚當時特別告訴她，副校長是責任制、隨時待命，不需打卡，若她要到文化大學兼課，只需文大發聘函到該校即可。

▲台灣戲曲學院校長李揚（左2）、主祕徐宗鴻（左1）與敖國珠（右1）徹底撕破臉。

不過，敖國珠就任快要滿2年時，去年8月，李揚通知敖，稱教育部收到2封檢舉信，其中一封指控她長期遲到早退、曠職，為釐清真相，校方調出過去400多天，敖的汽車進出校園的時間，及敖上百筆請假差勤紀錄，最後認定她曠職600多小時。

當李揚告知敖國珠調查結果時，曾放話：「主祕徐宗鴻建議妳立刻請辭，返還79天薪資，我們就當這件事沒發生過！」敖認為自己清白，拒絕辭職私了，她檢視調查報告，發現問題重重。

B小姐指出，校方以「車在人在」做為敖國珠是否上班的依據，只要敖的車沒有在早上8點半前進入、下午5點半後離開校園，都被列為遲到早退；若敖由家人載送或搭其他車輛上下班，她的車整天沒有進出校園，就被列為曠職，李揚最後將此報告送教育部，準備開除敖。知情人士Ｃ先生說，去年10月初，李對敖下最後通牒，不辭職就停職接受調查，但敖仍拒辭。

▲敖國珠的人事系統註明免刷卡，卻被戲曲學院認定嚴重曠職。

後來李揚召開會議，出席教職員全數通過敖的解雇案，但敖沒接獲開會通知，無法為自己辯護。幾天後，人事主任要敖3天內辦完離職手續，沒想到主祕徐宗鴻轉知敖，當天就是她最後一天上班，要她收完東西後離開，隔天不准入校，接著李揚發出副校長離職公告，並通報大門禁止敖人車入校、換掉敖辦公室的門鎖，最後將敖退出所有校務群組。

高層的強勢做法，讓教職員們議論紛紛，不少人揣測，敖國珠可能擋了校長的連任路，才被這樣對待。敖國珠被離職後，認為校方誣指她曠職、片面終止合約，對她的名譽與尊嚴造成毀滅性的羞辱，因此對校方提告。

對此，本刊求證敖國珠，她證實正與該校訴訟中，她認為校方調查荒腔走板，將透過司法爭取清白；戲曲學院則回應表示，此案件已進入司法程序，不便針對案件細節發表評論及回應。

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