夫妻吵架「蛋吃太多」膽固醇過高　醫揭6真凶破解上古迷信

▲醫生提醒，比起擔心一天吃幾顆蛋，更該擔心加工零食、含糖飲料。（圖／取自librestock）

記者柯沛辰／綜合報導

過去許多人認為，蛋吃太多會有膽固醇的問題。近日就有一對夫妻，為了孩子「一天吃兩顆蛋」會不會太多而爭執。貼文曝光後，不少網友吐槽「什麼上古時代的迷信」，還釣出家醫科醫師、營養師、中醫師現身說法，強調雞蛋不會導致膽固醇問題，真正要關注的是另外6大關鍵。

夫妻為兩顆蛋爭執 醫師直指真正問題

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一位媽媽在Threads發文表示，她覺得孩子正值小學一年級、大班，是成長階段，一天應該要吃兩顆蛋。不過，丈夫卻認為蛋吃太多會有膽固醇，兩人差點因為一顆蛋爭吵，讓她不禁疑惑「小朋友吃這樣是很多嗎？」

許多網友看完紛紛留言：「雞蛋膽固醇這不是上古時代迷信嗎？」、「居然滑到一篇清朝的串文」、「優質蛋白質只嫌少不嫌多，台灣人蛋白質攝取真的偏少」、「請參考2026美國的飲食指南」、「我從小每天吃五顆蛋起跳，已經連續吃30幾年了，一天吃過10顆，健康檢查膽固醇從來沒有過高」。

家醫科醫師溫梓言現身解惑，人體膽固醇80％是肝臟自行產生，比起擔心兩顆蛋，更該擔心孩子有沒有吃「加工零食」或「含糖飲料」，才是讓肝臟瘋狂合成壞膽固醇的元凶。另外，雞蛋含有豐富膽鹼和葉黃素，對正在發育的孩子來說，是鞏固記憶力和保護視力的關鍵。

營養師列6重點 中醫提卵磷脂助益

三明治營養師Ann留言指出，身體內的膽固醇約 70％至80％是由肝臟自行合成，只有約20％至30％來自飲食攝取。若要預防膽固醇過高，留意6大關鍵：

一、減少飽和脂肪：肥肉、內臟、紅肉、加工食品

二、高纖維：穀物雜糧、蔬菜、黃豆類

三、好油取代壞油：omega-3和9，像是魚油、特級初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果

四、運動

五、控制體重

六、避免熬夜

中醫師康智勛也補充，蛋黃中有一個叫卵磷脂的成分，可以幫助降膽固醇、分解脂肪，所以吃蛋獲取的膽固醇影響不大，還可以降膽固醇，像黃豆、芝麻、山藥、鮭魚、鯖魚等，也都是含有卵磷脂的食物。