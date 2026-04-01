川普：只要美國撤出伊朗　油價就會迅速下跌

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普31日表示，一旦美軍完成在伊朗的軍事行動並撤出，油價將「很快」下跌。不過市場與分析人士指出，即使戰事結束，油價回落仍可能需要時間，短期內難以立即反映在民生價格上。

油價創2022年以來新高

川普在回應媒體提問時指出，「我只要離開伊朗，而且我們很快就會這麼做，價格就會開始下跌」，強調結束軍事行動將有助於緩解能源市場壓力。目前美國平均汽油價格已升至每加侖4美元，創下2022年以來新高。

對戰事結束預期 提振市場信心

川普同時談及當天美股反彈，表示股市上漲原因包括「我們有一個安全的國家」，以及伊朗出現政權更替。他也提到，市場對戰事可能結束的預期，提振投資人信心。

先前有報導指出，川普已向白宮幕僚表示，即使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）尚未重新開放，他仍願意考慮結束戰爭，顯示其對戰事收尾態度出現調整。

不過，能源市場專家對於油價迅速下跌的說法持保留態度。獨立石油分析師克洛札（Tom Kloza）指出，「有句老話說，油價上漲像火箭一樣快，但下跌卻像羽毛一樣慢」，意味著即使供應風險解除，價格回落仍需時間。