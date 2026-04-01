京華城案法庭錄影公開　陳智菡控：掐頭去尾東扣西扣

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城等案，一審被判處17年、褫奪公權6年，台北地院昨日（3月31日）公布法庭錄影，引發各界關注。不過，民眾黨立法院黨團主任陳智菡質疑，司法院竄改（也作篡改）立法原意，「把直播變成紀錄片，還掐頭去尾東扣西扣，不讓人民看到完整片段。」

▲陳智菡。（資料照／記者黃克翔攝）

台北地院3月31日公布法庭錄影，柯文哲在庭上首度完整表述不貪汙的動機，他表示自己行醫30年，職業尊嚴讓他不屑涉入不法，對待市政與公款皆問心無愧，個人生活也很簡樸，平時習慣搭公車、騎腳踏車通勤，經濟需求不高，根本沒有動機也沒有必要為了錢財冒險貪汙。

▲圖為柯文哲與民眾黨等人3月29日在凱道集會的畫面。（資料照／記者周宸亘攝）

民眾黨立法院黨團主任陳智菡3月31日也在臉書發文表示，前總統蔡英文2017年親自召集司改國是會議，決定在權衡確保人民知的權利、訴訟當事人公平審判權、被告、證人及關係人的人格權與實現公開透明的正當法律程序原則之下，1年內要研議法庭直播的範圍與條件。

然而，陳智菡指出，8年過去，直到2025年，台灣民眾黨致力推動司改國是會議結論，法條三讀通過之後，卻被司法院亂改一通，竄改了立法原意，「把直播變成紀錄片，還掐頭去尾東扣西扣，不讓人民看到完整片段。」

陳智菡還在文末點名台北市議員苗博雅，請對方去看法庭錄音錄影公開播送實施辦法，「中華民國有檢察官會偽造筆錄，司法院有大官會曲解法條，台北市有議員苗博雅只會瞎扯怪黃國昌。」

▼陳智菡臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）