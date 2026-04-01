打「中職工讀生」房仲道歉文是AI寫的！　二度急關臉書

記者柯沛辰／綜合報導

台南49歲蔣姓房仲近日在亞太棒球場看球時，不滿現場管制措施，掌摑20歲工讀生。事後，蔣男遭肉搜炎上，緊急發聲明道歉。不料有網友抓包，道歉聲明疑似通篇「100％AI生成」，引起眾人撻伐，嚇得蔣男二度關閉臉書。

道歉文挨疑AI寫的 437字遭抓包

蔣男在臉書發出道歉聲明，稱他因為一時情緒失控，做出了傷害他人行為，在此致上最深、最沉重的歉意。他知道任何言語，都無法彌補已經造成的傷害。但他強調，這是他一個人的責任，與公司無關，也請不要騷擾他的家人。

不過，有網友使用檢測工具AI Detector後，痛批整篇聲明437字根本「全是AI生成」，人類所寫字元顯示為0，結果一堆親友團還在下面留言加油打氣、護航。

▲網友抓包，蔣男道歉文「100%AI生成」。（圖／翻攝自Threads）

許多網友也紛紛留言，「畢竟他的專長是打人不是打字」、「留友看什麼叫毫無誠意」、「用破折號大多都是 AI 吧」、「第一眼看已經覺得是AI生成」、「AI真方便，以後打完人 PO個 AI 道歉文就沒事了」、「親友團說話啊」、「還好意思護航啊」。

從破折號到模板句 網友揪三大特徵

其中，有人從斷句、語法分析AI三大特徵，首先是標點符號，多次出現成對「破折號」以及工整段落結構；第二，遣詞用字過於官腔，如「致上最深、最沉重的歉意」等，缺乏具體細節；最後是三度強調「與公司無關」，是標準公關危機應對模板，明顯是AI手筆。

記者實際使用另一個檢測網站isgen.ai測試，也顯示蔣男道歉聲明有64％由AI生成，其中包括人類混合編寫。不過，無論聲明如何，蔣男前科累累，這次不僅踢到鐵板，也已被列入球場永久黑名單，再也無法現場觀球。

▲記者實測另一檢測網站，也顯示內容有高達64%是AI生成。（圖／翻攝自isgen.ai）

蔣男道歉聲明全文：

各位媒體朋友、社會大眾，大家好.....

我是本次事件的當事人。

對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說――這是我無法推卸的錯。

因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。

我知道，任何言語都無法彌補已經造成的傷害。

不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果都必須由我一個人承擔。

同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切都是我個人的過錯。

這件事情，是我個人的行為，與公司無關。

也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的

公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。

對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。

對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避、也不會推諉。

我會誠實面對，一一承擔。

我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。

最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾一一致上最深的歉意。