　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打「中職工讀生」房仲道歉文是AI寫的！　二度急關臉書

記者柯沛辰／綜合報導

台南49歲蔣姓房仲近日在亞太棒球場看球時，不滿現場管制措施，掌摑20歲工讀生。事後，蔣男遭肉搜炎上，緊急發聲明道歉。不料有網友抓包，道歉聲明疑似通篇「100％AI生成」，引起眾人撻伐，嚇得蔣男二度關閉臉書。

道歉文挨疑AI寫的　437字遭抓包

蔣男在臉書發出道歉聲明，稱他因為一時情緒失控，做出了傷害他人行為，在此致上最深、最沉重的歉意。他知道任何言語，都無法彌補已經造成的傷害。但他強調，這是他一個人的責任，與公司無關，也請不要騷擾他的家人。

不過，有網友使用檢測工具AI Detector後，痛批整篇聲明437字根本「全是AI生成」，人類所寫字元顯示為0，結果一堆親友團還在下面留言加油打氣、護航。

▲▼暴力房仲被抓包「道歉文AI生成」　本人二度急關臉書。（圖／翻攝自Threads）

▲網友抓包，蔣男道歉文「100%AI生成」。（圖／翻攝自Threads）

許多網友也紛紛留言，「畢竟他的專長是打人不是打字」、「留友看什麼叫毫無誠意」、「用破折號大多都是 AI 吧」、「第一眼看已經覺得是AI生成」、「AI真方便，以後打完人 PO個 AI 道歉文就沒事了」、「親友團說話啊」、「還好意思護航啊」。

從破折號到模板句　網友揪三大特徵

其中，有人從斷句、語法分析AI三大特徵，首先是標點符號，多次出現成對「破折號」以及工整段落結構；第二，遣詞用字過於官腔，如「致上最深、最沉重的歉意」等，缺乏具體細節；最後是三度強調「與公司無關」，是標準公關危機應對模板，明顯是AI手筆。

記者實際使用另一個檢測網站isgen.ai測試，也顯示蔣男道歉聲明有64％由AI生成，其中包括人類混合編寫。不過，無論聲明如何，蔣男前科累累，這次不僅踢到鐵板，也已被列入球場永久黑名單，再也無法現場觀球。

▲▼暴力房仲被抓包「道歉文AI生成」　本人二度急關臉書。（圖／翻攝自Threads）

▲記者實測另一檢測網站，也顯示內容有高達64%是AI生成。（圖／翻攝自isgen.ai）

蔣男道歉聲明全文：

各位媒體朋友、社會大眾，大家好.....
我是本次事件的當事人。
對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說――這是我無法推卸的錯。
因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。

我知道，任何言語都無法彌補已經造成的傷害。
不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果都必須由我一個人承擔。

同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切都是我個人的過錯。
這件事情，是我個人的行為，與公司無關。
也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的
公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。

對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。
對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避、也不會推諉。
我會誠實面對，一一承擔。
我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。
最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾一一致上最深的歉意。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普謊稱美伊戰爭將結束？　脫衣舞孃疑意外曝：擴大部署
快訊／台股暴力回血！　大漲1千多點
日本LOPIA「真正銅板價」曝光　全家吃飽只花600元
WBC國手飯店深夜「裸上身奔跑」影片曝！　住客怒批像猴子
富邦悍將前投手登大聯盟：沒想過會有這一天
前女主播當「名校副校長」被內鬥！　遭開除怒告
川普：伊朗在乞求和談　無論是否談成美軍都會撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

加完油忘了蓋油箱蓋！工讀生急求救　屏東內埔警火速找到車主

前夫自曝婚內出軌　小三一句「最愛未婚夫」要賠前妻15萬

賺700元被判刑！工程師賣2門號當網軍　慘淪文化幣盜領幫兇

WBC國手曾跟女同學私訊聊色色　前夫截圖討250萬

WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑！影片曝光　住客怒批像猴子

打「中職工讀生」房仲道歉文是AI寫的！　二度急關臉書

拖吊蟑螂2業者收押　「師傅小崔」交保喊冤！怨徒弟在外亂搞

柯文哲提5大理由：我不會貪污　強調行醫30年

檢察官答辯一句話完封柯文哲！　影片瘋傳被讚「真正法律人」

薛仕凌涉閃兵「狡猾洗白」細節曝光！　檢：毫無悔意

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

首例！柯文哲京華城案　北院一審宣判法庭影像公開

馮德倫自稱和吳彥祖是「BL老祖宗」　愛逛三創：看到彭于晏在賣按摩椅XD

川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死(更)

加完油忘了蓋油箱蓋！工讀生急求救　屏東內埔警火速找到車主

前夫自曝婚內出軌　小三一句「最愛未婚夫」要賠前妻15萬

賺700元被判刑！工程師賣2門號當網軍　慘淪文化幣盜領幫兇

WBC國手曾跟女同學私訊聊色色　前夫截圖討250萬

WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑！影片曝光　住客怒批像猴子

打「中職工讀生」房仲道歉文是AI寫的！　二度急關臉書

拖吊蟑螂2業者收押　「師傅小崔」交保喊冤！怨徒弟在外亂搞

柯文哲提5大理由：我不會貪污　強調行醫30年

檢察官答辯一句話完封柯文哲！　影片瘋傳被讚「真正法律人」

薛仕凌涉閃兵「狡猾洗白」細節曝光！　檢：毫無悔意

豆府餐飲7大品牌「炸雞買1送1」限時4天　APP連7天簽到免費換

加完油忘了蓋油箱蓋！工讀生急求救　屏東內埔警火速找到車主

台鐵調車出軌頻傳　陳世凱：建立問責文化

9.6億簽前韓職MVP！龐塞首戰就傷　藍鳥輪值受重擊

台積電飆85元至1845　台股暴力回血1285點同刷史上第4大上漲

PK大戰不敵波赫　四冠義大利連三屆無緣世界盃正賽、寫尷尬歷史紀錄　

30歲「年收破億」分享創業人沒說的事！大量閱讀、先做再說更重要

國產新休旅百萬內！台灣「Hyundai跨界特仕車」即將上市　外觀內裝都升級

ChatGPT登陸CarPlay　OpenAI開啟車內免手持AI對話體驗

TISA基金6檔績效翻倍　統一投信占兩席最大贏家

【勉強算自行車手】柯文哲騎飛輪稱「轉手」　檢察官神回覆

社會熱門新聞

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

檢察官一句話完封柯文哲　他感動讚：真正法律人

暴力房仲被抓「道歉文AI生成」　本人二度關臉書

WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑　影片曝光

被柯文哲罵邪惡　檢察官回答影片爆紅

名醫「強抱女員工」　苗檢聲請羈押禁見

台中酒駕飆仔慘摔「14秒噴飛被輾」

送貨到一半...天上掉下「1個人」砸車

長照姊妹涉詐百萬防疫金！各30萬交保

軍人性侵堂妹　事後傳訊「記得買避孕藥」！下場曝光

薛仕凌涉閃兵「狡猾洗白」細節曝光！　檢：毫無悔意

新北2機車碰撞　3人送醫1人命危

頭份名醫「強抱女員工」性騷　凌晨30萬交保科技監控

更多熱門

相關新聞

結合事故案例進廠宣導台南市交大強化大車安全意識

結合事故案例進廠宣導台南市交大強化大車安全意識

為降低大型車交通事故風險，台南市政府警察局交通警察大隊日前前進轄內水泥車工廠，針對大車駕駛進行交通安全專題宣講，內容聚焦「視野死角」、「內輪差」及「停讓高齡者」等關鍵議題，並結合近期東區中華東路陸橋事故案例進行分析，提升駕駛風險辨識與防禦駕駛能力。

台南市推動安衛家族教育訓練母雞帶小雞強化工安文化

台南市推動安衛家族教育訓練母雞帶小雞強化工安文化

強化校園性平調查力台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

強化校園性平調查力台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

台南噍吧哖文化園區轉型亮相志工換新裝4/1重啟導覽

台南噍吧哖文化園區轉型亮相志工換新裝4/1重啟導覽

關鍵字：

台南房仲

讀者迴響

熱門新聞

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

伊朗總統首度鬆口：願意結束戰爭

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

中東局勢牽動市場！道瓊飆900點、那指暴衝3%

半個台灣紫紅一片　最猛春雨時間出爐

檢察官一句話完封柯文哲　他感動讚：真正法律人

台塑第四代「16歲千金」美腿照曝！　跟王文洋女友僅差4歲

陸癌末男近14億全給嫩妻　前妻一家炸鍋

鄭習會4/7登場！館長遭放生嘆：換了位置換腦袋

游鴻明「想炒飯」2度被拒！　與愛妻當場在法國街頭大吵

富商倫敦狂買房　英警出手全凍結

曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞

更多

最夯影音

更多
江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面