拖吊蟑螂2業者收押　「師傅小崔」交保喊冤！怨徒弟在外亂搞

記者黃翊婷／綜合報導

新北地檢署追查雙北地區拖吊蟑螂事件，昨日（3月31日）將2名業者蔡尚璁、許峯頤依法向法院聲押禁見獲准，2人的師傅「小崔」崔博翔則被裁定加保10萬元。崔男交保離開時曾向媒體喊冤，強調是2名徒弟不受管控、在外亂搞，導致他遭到連累，希望檢警能早日找出真正可惡的人。

▲崔男向媒體喊冤。（資料照／記者劉昌松攝）

拖吊蟑螂利用車主急需道路救援的機會，坐地喊價坑殺車主，引發民怨。檢警調查，去年起每個月至少有30至40名被害人，每輛車被索取3到11萬元不等，其中最誇張的發生在今年2月新店安康路，僅移動車輛600公尺，開價9萬收取7萬元，粗估不法獲利每個月達百萬元以上。

檢方上個月17日發動首波搜索，逮捕蔡尚璁、許峯頤及所屬司機等6人，訊後以20萬到40萬元不等金額交保，崔博翔則在隔天被拘提，並以30萬元交保。新北地檢署發動發動第二波搜索，認為蔡尚璁、許峯頤涉犯詐欺、強制、恐嚇，罪嫌重大且有滅證勾串、反覆實施之餘，向法院聲請聲押禁見獲准。

崔博翔也再次受到檢方搜索、約談，訊後裁定加保10萬元。崔男離開時面對媒體詢問，首度強調自己是冤枉的，聲稱是2名徒弟過年期間亂收費，導致他被牽連，2人不受管控、在外亂搞，希望檢警能早日找出真正可惡的人。