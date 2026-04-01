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賺700元被判刑！工程師賣2門號當網軍　慘淪文化幣盜領幫兇

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲以為只是當水軍，誆稱「合法刷評論」騙門號，雷姓工程師慘成詐欺替死鬼。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

為了區區700元！北市1名28歲、從事工程相關行業的雷姓男子，將名下2張手機SIM卡以低價賣給自稱「網軍」的網友。孰料，這2支門號竟被詐騙集團拿去註冊文化部的「文化幣」APP，盜領無辜民眾的文化禮金。士林地院審結依幫助犯非法利用個人資料罪，判處雷男有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

去年3、4月間，擁有大學學歷的雷男在通訊軟體LINE上，結識一名帳號名為「Hope網...紅話題」、自稱「聯網語企業社」的網友。對方聲稱正在收購手機門號，用途是幫客戶在IG或Google地圖上「創建短影片、社群媒體管理及刷評論」等網路水軍操作。雷男聽信對方說詞，便以每支門號新台幣350元的低價，交出了2張剛申辦的遠傳電信SIM卡，一共賺進700元外快。

為了求心安，雷男在交出門號時，還煞有其事地與對方簽署合約，白紙黑字寫明「門號僅供合法用途」、「不得用於高風險行業」。他天真地以為握有這張「免責金牌」就能徹底撇清責任、安心數錢。

然而，詐騙集團得手門號後，根本不是去刷社群愛心，而是把歪腦筋動到政府發放的「文化幣」上。不法份子利用非法取得的江姓、劉姓2名被害人個資（包含姓名、身分證字號與健保卡號），再輸入雷男提供的門號接收簡訊驗證碼，成功騙過文化部系統並綁定APP，大搖大擺地盜領了2人各1,200元的文化禮金。被害人驚覺專屬福利遭人冒領，氣得立刻向警方報案。

法院審理時，雷男在庭上大呼冤枉，趕緊搬出當初簽訂的合約為自己辯護，強調對方曾保證「絕對不做違法的事」，自己真的以為只是單純幫網軍衝流量。

但法官對此說法並不買單，直言手機門號是非常私人的驗證工具，近年人頭門號詐騙新聞滿天飛，政府也多方宣導；雷男受過高等教育，具備相當的社會經驗，理應清楚將門號交給陌生人的極大風險。法官更指出，雷男一旦交出SIM卡，就完全無法控制對方會拿去做什麼犯罪勾當，那張私下簽署的合約，自然無法當作脫罪的擋箭牌。

合議庭審酌，雷男雖無前科，但犯後始終否認犯行、態度不佳，且未與被害人達成和解，依2個「幫助犯非公務機關非法利用個人資料罪」（想像競合犯詐欺得利、行使偽造準私文書等罪），合併判處應執行有期徒刑4個月。

若易科罰金，以新台幣1,000元折算1日計算，雷男得掏出12萬元才能免去牢獄之災，且當初賺來的700元也遭宣告沒收，為了一點微薄佣金因小失大，實在得不償失。

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