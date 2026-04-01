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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲提5大理由：我不會貪污　強調行醫30年

記者葉國吏／綜合報導　

台北市前市長柯文哲涉京華城與政治獻金案，一審判處17年有期徒刑。法院於3月31日公開庭審錄影，柯文哲在法庭上強調「我不會貪污」，並親自列舉5大理由為己辯護。

根據判決書指出，柯文哲涉及違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等4項罪名，台北地院依此判刑17年、褫奪公權6年。柯文哲對此大表不滿，律師團也質疑判決理由荒謬，強調210萬元政治獻金被認定為收賄款項缺乏證據，目前柯文哲仍維持7000萬元交保，並配戴電子腳環實施科技監控。

▲▼柯文哲最後答辯。（圖／翻攝YouTube／臺北地院刑事科）

▲柯文哲最後答辯。（圖／翻攝YouTube／臺北地院刑事科，下同）

行醫30年心存善念問心無愧
柯文哲在庭上首度完整表述不貪污的動機，首要理由便是其專業背景。他指出自己行醫30年，其中更有17年擔任「台大醫院」加護病房主任，長期處於救人第一線，職業尊嚴讓他不屑涉入不法。他強調自己始終秉持「心存善念、盡力而為」的人生哲學，對待市政與公款皆問心無愧。

除了精神層面，柯文哲也以實質生活型態作為佐證。他提到個人生活極其簡樸，平時習慣搭公車、騎腳踏車通勤，甚至自嘲家裡根本沒有請傭人，經濟需求並不高。他認為自己在市長任內「每天認真辦公」，將體力與精神全數投入公務，根本沒有動機也沒有必要為了錢財去鋌而走險貪污。

▲▼柯文哲最後答辯。（圖／翻攝YouTube／臺北地院刑事科）

法官認定侵占獻金挪用公款
然而合議庭顯然不採信其辯詞，一審認定柯文哲除了在京華城案收受賄賂外，更侵占外界捐給「民眾黨」的政治獻金共6000餘萬元，甚至挪用「眾望基金會」公款支付黨工薪資。法官在判決書中重話批評，柯文哲犯後完全未能正視自身錯誤，且嚴重耗費司法資源，因此決定依多項罪名合併執行重刑。

由於判刑超過10年，若二審未能翻盤，柯文哲將正式失去參與2028年總統大選的資格。檢方對於判刑結果同樣感到不服，認為刑期與原本求處的28年6月落差過大，且針對部分未成罪的事實將提起上訴。

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