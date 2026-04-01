柯文哲飛輪收300萬辯轉交　檢方吐槽：勉強算自行「車手」

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案，被判處17年徒刑、褫奪公權6年。在台北地院昨日（3月31日）公布的一審法庭錄影中，面對柯文哲抗辯「踩飛輪收300萬元」只是轉交一事，檢方當庭吐槽柯的抗辯宛如「車手」抗辯，不過柯當時在騎飛輪，勉強可以說是自行車手。

▲台北地院公開法庭錄影畫面。（圖／翻攝自YouTube／台北地院刑事科）

柯文哲被指控，在2022年10月於市長辦公室踩飛輪時，收下由邱清章跑腿、從嘉義專程北上為「博奕教父」陳盈助送來的300萬元現金。但柯文哲抗辯自己只是轉手，錢不是給他的。

台北地院3月31日公布一審法庭錄影，面對柯文哲的抗辯，檢方認為，無論是陳盈助或是邱清章，他們的認知就是要幫柯文哲的忙，所以特地前往市長室跟柯見面，柯卻說自己只是轉手，「這樣子的抗辯，事實上是在做一個車手的抗辯，柯文哲當時在騎飛輪，勉強可以說是自行車手。」

此話一出，法庭上有一些人當場忍不住笑出來，這個片段也在網路上流傳開來，並掀起網友正反意見討論。一派網友表示自己聽到這裡也忍不住笑了，覺得檢方很幽默；另一派網友則認為，在這樣嚴肅的場合檢方不應該使用譏笑的語氣，反而顯得很荒謬。